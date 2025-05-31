Kayseri'de Dünya Tütünsüz Günü'nde Sigarayı Bırakanlar Bir Araya Geldi

KAYSERİ'de İl Sağlık Müdürlüğü, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' nedeniyle sigarayı bırakanlar ile onları bağımlılıktan kurtaran hekimleri bir araya getirdi. 51 yıl süren sigara kullanımından doktorunun desteği ve önerdiği tedavi sayesinde kurtulan Hayrettin Kulak (62), "Akşam öksürükten yatamazdım" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı'nın Sigara Bırakma Tedavisi Polikliniği'nden destek alıp bağımlılıktan kurtulanları, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' nedeniyle bir araya getirdi. Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Uzman Dr. Ayşegül Yılmaz Türker ile aldıkları tedavi ile sigarayı bırakan vatandaşlar katıldı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; her yıl 8 milyondan fazla insan tütün kullanımı nedeni ile hayatını kaybettiğini söyleyen İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, "Ülkemizde de maalesef çok farklı bir durum söz konusu değil. Bizde de 100 binin üzerinde insanımız tütün ve tütün ürünlerinin kullanımına bağlı hastalık nedeni ile hayatını kaybetmektedir. Sigara kullanımı başta akciğer kanseri olmak üzere birçok kanserin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Akciğer kanserinin bilindiği üzere yüzde 90 sebebi tütün ve tütün ürünlerinin kullanımıyla gerçekleşmektedir. İlimizde şu an 5 tane Sigara Bırakma Polikliniği faaliyet gösteriyor. 2024 yılında Kayseri'de toplam 4 bin 16 başvuru oldu. Bunlardan bin 558 tanesine ilaç desteği ile tedavi olanağı sunulmuş oldu. 2025 yılının ilk 4 ayında da bin 535 başvuru oldu. Bunlardan 671 tanesine ilgili hekimimiz tarafından gerekli destek sağlanmış oldu. Sigarayı bırakıp diğer insanlara örnek olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

'BU BİR HASTALIK VE TEDAVİSİ MÜMKÜN'

Melikgazi Sağlıklı Hayat Merkezi Sigarayı Bırakma Tedavisi Polikliniği'nde görev yapan Uzman Dr. Ayşegül Yılmaz Türker ise "Başvuran hastalarımızın hepsine biz danışmanlık hizmeti veriyoruz ve uygun durumda olan hastalara da ilaç desteğinde bulunuyoruz. Tabii bu ilaç desteği Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz temin edilen ilaçlardır. O yüzden hastalara şunu söylemek istiyorum; bu bir hastalık ve bu hastalığın da tedavisi mümkün. Nasıl bir tansiyon, şeker hastalığında doktora gidip tedavi oluyorlarsa burada da sigara kullanan kişileri ben sigara bırakma polikliniğine davet ediyorum. Burada doktor destekli uygulanacak tedavi ile beraber bırakma başarısının sağlanacağını düşünüyorum" diye konuştu.

SİGARAYI BIRAKAN KULAK: GÜNDE 2 PAKET İÇİYORDUM

Günde 2 paket sigara içtiğini söyleyen Hayrettin Kulak ise "1974 yılından beri sigara içiyorum. Sigarayı bırakmayı zaten istiyordum. Sağ olsun hocamız da bize çok destek verdi. Allah razı olsun. Onun sayesinde bunu da başardım inşallah. Başarmaya da devam edeceğim. Günde 2 paket içiyordum. Bırakma süreci 1 ay gibi sürdü. Bıraktıktan sonra çok iyiyim. Akşam öksürükten yatamazdım. Döndükçe hırıltıyla boğazımın ağrısından duramazdım. Fakat şimdi çok şükür çok iyiyim. Bütün vesile olanlara teşekkür ederim" dedi.

'OĞLUMDA MERAK UYANDIRINCA BIRAKMAYA KARAR VERDİM'

19 yıldır sigara kullandığını belirten Tuğba İmamoğlu da "Hiç bırakma denemem olmadı. Günde 2 pakete yakın sigara kullanıyordum. Daha sonra oğlumda da merak uyandırmaya başladı. Sigara içince olabilecekleri anlamaya başlayacak yaşa geldiğinde 'Anneciğim senin ölmeni istemiyorum' ya da sigara paketinin üzerindeki resimlerden rahatsız olduğu için sigaraya karşı bir soru sorma isteği olunca dedim ki; ben bırakmalıyım. 'İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş' lafını da bizzat yaşadım. Ben çok özgürleştiğimi düşünüyorum. Sigaram var mı, yok mu, kötü kokuyor muyum gibi stresinden kurtuldum. Kendime güvenim geldi. Öz güvenim arttı" diye konuştu. Program, sigarayı bırakan vatandaşlara teşekkür belgesi verilmesi ile sona erdi.