Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kayseri'de Anne ve Anne Adayları Uyuşturucu Konusunda Bilgilendirildi

Kayseri'de Anne ve Anne Adayları Uyuşturucu Konusunda Bilgilendirildi

Sağlık Haberleri

Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, anne ve anne adaylarını 'uyuşturucu' konusunda bilgilendirdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, anne ve anne adaylarını 'uyuşturucu' konusunda bilgilendirdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, tarafından 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' projesi çerçevesinde eğitim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü Geriatri Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte İl Müdürleri Karabörk ve Erşan, annelere ve anne adaylarına uyuşturucu ve uyarıcı maddenin zararlarından bahsederek, çocuklarını uyuşturucudan uzak tutmak için ne yapmaları gerektiği hakkında bilgiler verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Kamil Karabörk Kayseri Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title