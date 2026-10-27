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Kayseri'de anne adayları ve yakınlarına uygulamalı doğuma hazırlık eğitimi verildi

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Kayseri'de anne adayları ve yakınlarına uygulamalı doğuma hazırlık eğitimi verildi
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Kayseri Devlet Hastanesine bağlı klinikteki gece okulunda anne adayları ve yakınlarına uygulamalı doğuma hazırlık eğitimi verildi. Eğitimde travay sürecinde fiziksel destek, masaj ve nefes egzersizleriyle ağrılarla baş etme yöntemleri gösterildi; eğitimlerin süreceği belirtildi.

Kayseri Devlet Hastanesine bağlı Emel-Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniğinde bulunan gece okulunda anne adaylarına ve yakınlarına yönelik uygulamalı doğuma hazırlık eğitimi verildi.

Eğitimde; travay (doğum eylemi) sürecinde gebe yakınlarının anne adaylarına sağlayabileceği fiziksel ve duygusal destek, rahatlatıcı masaj teknikleri, doğru nefes egzersizleri ve doğumun erken döneminde ağrılarla baş etmeye yardımcı olabilecek rahatlatıcı yöntemler uygulamalı olarak gösterildi.

Anne adaylarının doğum sürecini daha bilinçli, güvenli ve rahat geçirmelerine katkı sağlamak, doğum sürecinde aile desteğinin önemini vurgulamak amacıyla eğitimlerin aralıksız şekilde devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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