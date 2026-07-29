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Kaymakam Güldoğan, yeni başhekimi ağırladı

Kaymakam Güldoğan, yeni başhekimi ağırladı
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Manisa’nın Salihli ilçesi Devlet Hastanesi’ne yeni atanan Başhekim Uzm. Dr. Cansu Sarıgül, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan’ı makamında ziyaret etti.

Manisa'nın Salihli ilçesi Devlet Hastanesi'ne yeni atanan Başhekim Uzm. Dr. Cansu Sarıgül, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, Salihli'de sunulan sağlık hizmetleri ile hastanede yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Başhekim Uzm. Dr. Cansu Sarıgül, sağlık alanındaki mevcut çalışmalar ve planlanan hizmetlere ilişkin Kaymakam Güldoğan'a bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ali Güldoğan, Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Cansu Sarıgül'e yeni görevinde başarılar dileyerek, ilçedeki sağlık hizmetlerinin daha da geliştirilmesi adına yürütülecek çalışmalarda başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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