Kayısı ağacından düşerek ağır yaralandı, 2,5 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu

Batman'ın Gercüş ilçesinde kayısı toplarken ağaçtan düşerek ağır yaralanan 58 yaşındaki Orhan Avcı, 2,5 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde yaşayan 5 çocuk babası Orhan Avcı (58), bahçesindeki kayısı ağacına merdivenle çıkarak kaysı toplamak istedi. Bu sırada dengesini kaybederek sert zemine düşen Avcı, ağır yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz adamın hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.

Hastanede yapılan ilk tetkiklerde, Avcı'nın leğen kemiğinde ve kalça yuvasında parçalı kırıklar tespit edildi. Ayrıca bölgedeki kritik damarların zedelenmesine bağlı olarak kalça çıkığı ve ciddi bir iç kanama geçirdiği anlaşıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Rıdvan Varol, vakanın son derece hassas ve riskli olduğunu belirterek, "Hastamız ağaçtan düşme sonrası acil servisimize getirildi. Yapılan görüntülemelerde leğen kemiğinde ve kalçanın oturduğu yuvada parçalı bir kırık olduğunu gördük. Ayrıca bu bölgeden geçen ve 'Corona Mortis' (ölüm tacı) olarak adlandırılan, damarlar arasında bağlantı kuran kritik bir damar yapısının zedelenmesine bağlı iç kanaması ve kalça çıkıklığı mevcuttu. Ameliyat bölgesi, bacağı besleyen ana atardamar ve toplardamarların hemen altında yer alıyordu. Bu damarların zarar görmesi ölümcül sonuçlar doğurabilirdi. Aynı zamanda üreme organlarına giden yollar ile bacağın ana sinirleri de bu kemiğin hemen üzerindeydi. Yapılacak en küçük hata hastanın felç kalmasına yol açabilirdi. İleri cerrahi teknik ve deneyim gerektiren 2,5 saatlik başarılı bir operasyonla hastamızı sağlığına kavuşturduk. Hayati tehlikeyi ve felç riskini tamamen atlattı" dedi.

Avcı, doktoruna ve hastane çalışanlarına teşekkür ederek, "Bahçemizde kayısı toplamak için merdivene çıkmıştım. Bir anda dengemi kaybedip sert şekilde yere düştüm ve çok ciddi yaralandım. Yakınlarım beni hemen hastaneye yetiştirdi. Allah doktorumuzdan razı olsun. Onun doğru müdahalesi ve başarılı ameliyatı olmasaydı büyük ihtimalle bugün felç kalacaktım. Kendimi çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı