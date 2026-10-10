Kastamonu'da şap riski nedeniyle hayvan pazarları süresiz kapatıldı

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Kastamonu'da, şap hastalığı riski sebebiyle il genelindeki tüm hayvan pazarları süresiz kapatıldı.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgede görülen şap hastalığı nedeniyle ikinci emre kadar Kastamonu'da tüm canlı hayvan pazarlarının süresiz kapatıldığını duyurdu.

Kastamonu'nun çevre illerinde görülen şap hastalığı sebebiyle, Kastamonu'nun il genelinde hayvan hareketleri ve hayvan alım satımı durduruldu. Bu kapsamda hayvan pazarları süresiz hastalık söndürülene kadar kapatıldı. Ayrıca hayvan alım-satımı ve hayvan hareketleri de yasaklandı. Alım-satım ve hayvan hareketlerine dair alınan karara uymayanlar hakkında 5996 Sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı