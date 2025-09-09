Haberler

Kastamonu'da Şap Hastalığı Nedeniyle 69 Köye Hayvan Giriş Çıkışı Yasaklandı

Kastamonu'da Şap Hastalığı Nedeniyle 69 Köye Hayvan Giriş Çıkışı Yasaklandı
Kastamonu'nun Merkez, Taşköprü ve Devrekani ilçelerinde görülen şap hastalığı vakaları nedeniyle 69 köyde büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketleri yasaklandı.

KASTAMONU'nun Merkez, Taşköprü ve Devrekani ilçelerinde tespit edilen şap hastalığı sebebiyle 69 köye hayvan giriş- çıkışı yasaklandı.

Kastamonu'da bazı köylerde şap hastalığı vakalarının görülmesi üzerine İl Hayvan Sağlık Zabıta Komisyonu acil toplanarak karantina kararı aldı. Alınan kararla Merkez, Taşköprü ve Devrekani ilçelerine bağlı köylerde büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketleri ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı. Merkez ilçeye bağlı Dereköy, Kurt, Ömerli, Emirli, Kayalı, Hacıköy, Hacıbey, Elyakut, Etyemez, Alpagut, Karaş, Ortaboğaz, Bozoğlak, Oğul, Pehlivan, Bük, Hatipköy, Kovalca, İnceboğaz, Gökçekent, Kırcalar, Duruçay, Halaçlı, Alçıcılar, Kadıoğlu, Çavundur, Yukarı Batak, Aşağı Batak, Arız, Ahmetbey, Sarıömer, Koru, Hoca, Gömeç, Molla, Has, Eşen, Hacıilyas, Akdoğan, Hacıyusuf, Yürekveren, Halifekuyucağı, Halife, Aksinir, Numanlar, Taşlık, Subaşı, Gölköy, Emirler, Kurusaray, Küçüksu, Hacışaban, Başköy, Kasaba ve Kasabaörencik köyleri karantina altına alındı. Taşköprü ilçesinde Alibeşe, Abay, Çaycevher, Boyundurcak, Derebeysibey, Uzunkavak, Bekdemirekşi, Orta ve Ayvalı köylerinde de yasak uygulanmaya başladı. Devrekani ilçesinde ise Balabanlar, Habeşli, Sarıyonca ve Kanlıabat köyleri de karantina kapsamına dahil edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
