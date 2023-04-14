Kastamonu'da sağlık kampüsü kuruluyor: Yatak kapasitesi bini aşacak

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Kutlu: " Kastamonu'ya küçük bir şehir hastanesi kuruyoruz"

KASTAMONU - Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Yüksel Kutlu, 650 milyon liralık yatırımla inşa edilen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin tamamlanmasıyla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, 130 bin metrekare alan içerisinde binden fazla yatak kapasiteli bir şehir hastanesine dönüşeceğini söyledi.

Kastamonu'da, Sağlık Bakanlığı tarafından 650 milyon TL'ye ihalesi yapılan ve inşaat çalışmaları devam eden 250 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, 57 bin 448 metrekare kapalı alana sahip olacak. Yapımı 2 yıl sürecek olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin tamamlanmasıyla birlikte Kastamonu, bölgenin sağlık kampüsü haline gelecek.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin tamamlanmasıyla birlikte bölgede mevcut olan Ağız ve Diş Hastanesi, Kastamonu Üniversitesi Diş Fakültesi Hastanesi, Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin birleştirilmesiyle bin yatak kapasiteli sağlık kampüsü bölgeye kurulmuş olacak. Hastaneler, sadece Kastamonu halkına değil, komşu illerdeki vatandaşlara da hizmet verecek.

"Hastanelerimiz, hem bölgemize hem de komşu illerimize hizmet verecek"

Kastamonu ve bölge halkı için büyük bir sağlık yatırımı olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesini yerinde incelediklerini belirten Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Kutlu, "Yetkililerden ve yüklenici firmadan bilgiler aldık. Hastanemiz 45 bin metrekare arsa alanı içerisinde 11 bin metrekare oturum alanı, 57 bin metrekare de kapalı alandan oluşmaktadır. Binamızın yatak kapasitesi 250 yataktır. 25 polikliniği vardır. Yatırım maliyeti yani ihale bedeli 650 milyon liradır. Yatırımız devam etmektedir. Hastanemizin bulunduğu bölgesinin önemi hastanemizin hemen ilerisinde Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevcuttur. Orası da 86 bin metrekaredir. 400 tescilli yatağa, fiili olarak ta 500 yatağa kadar çıkabilmektedir. Ayrıca Kastamonu Üniversitemizin yatırımı olarak Kastamonu Tıp Fakültesi Hastanesi mevcuttur. Burası da 270 yataklıdır. Burası da yatırım planına girdi. Üniversitemiz tarafından takip edilmektedir. Mevcutta bu alan birleştiği zaman Ağız ve Diş Hastanesi, üniversitemizin Diş Fakültesi Hastanesi, yine üniversitemizin Kastamonu Tıp Fakültesi Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinden oluşacak Mevcut yatak kapasitesi de bin yatak olacak. İlimizin sağlık hizmeti açısından da çok önemli bir yer tutacağı hatta ilimiz dışında bölgeye de hizmet vereceğini düşünüyoruz. Önemsediğimiz iyi bir yatırımdır. Emekleri geçen herkese buradan şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

"Kastamonu'ya küçük bir şehir hastanesi kuruyoruz"

Kastamonu'ya küçük bir şehir hastanesi kurduklarını belirten Dr. Kutlu, "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin bitmesiyle birlikte Eğitim ve Araştırma Hastanemiz, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemiz, Üniversitemizin Diş Fakültesi Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi toplamda 130 bin metrekare alan içerisinde bir sağlık kampusu oluşmuş olacak. 1000 yatağın üzerinde küçük bir şehir hastanesi kıvamında olacak burası. Sağlık alanında da ilimize büyük katkı sağlayacağı gibi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemizde il dışından çok sayıda hasta almaktadır. Kahramanmaraş, Karabük gibi çevre illerden hatta uzak illerden dahi hasta gelmektedir. Bunların artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Bölgeye hizmet verecek güzel bir hastaneye sahip olacağız. Eğitim ve Araştırma Hastanemiz ile birlikte güçlü bir şekilde sağlık hizmetini tüm bölgeye sunmak için hizmet vereceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"İlçelerimizde de yatırımlarımız devam ediyor"

Sağlık Bakanlığı tarafından Kastamonu'nun ilçelerinde de yatırımların devam ettiğini anlatan İl Sağlık Müdürü Dr. Kutlu, "Bu yatırımlarımızın dışında ilçelerimizde ve il merkezimizde diğer Aile Sağlığı Merkezi olsun 112 olsun yatırımlarımız devam etmektedir. Kuzeykent Mahallemizde büyük bir Aile Sağlığı Merkezi, 112 ve sağlıklı yaşam merkezi kurma yatırımımız var. Şu anda proje aşamasındayız. En kısa sürede bu yatırımın ihalesini gerçekleştireceğiz. Yine Aktekke Mahallemizde 112 binamızın temelini attık, yer teslimi yapıldı. Yine Taşköprü'de Alatarla köyümüzde 112 ve Aile Sağlığı Merkezi olarak binamızın temeli atıldı, çalışmalarına başlandı. Buradaki projemiz devam ediyor. Yine Bozkurt ilçemizde mevcut hastanemizin yatırımı devam ediyor. Çatalzeytin ve Küre ilçemizde hastanelerimiz bitmek üzere. Buradakiler ilçe hastanemiz olacak. Cide'de Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 yatırımımız devam ediyor. İnebolu'da projesi bitti, ihalesi yapılmak üzere Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 istasyonu ihalemiz devam ediyor. Yine Araç'ın İğdir köyünde Aile Sağlığı Merkezinin ihalesini yaptık, yer teslimini de yaptık. 2023 yılı yatırımları içinde İnebolu'nun Özlüce köyünde de bir Aile Sağlığı Merkezi olarak yatırımlarımız tüm hızıyla devam edecek" şeklinde konuştu.