KARS'ta Laparoskopi ile Ameliyat Yapılan Hastanın Rahminden 2,5 Kilogramlık Kitle Çıkartıldı

KARS'ta laparoskopi (kapalı yöntem) ile ameliyat yapılan hastanın rahmindeki 18 santimetre 2,5 kilogramağırlığındaki adenomyozis denilen kitle çıkartıldı. 2,5 saat süren ameliyat sonrası hasta 8 saat sonra ayağa kalktı.

Ardahan merkez Meşedimi köyünde yaşayan 5 çocuk annesi Nurcan Daşdemir (49), şiddetli karın ağrısı ve kanama şikayetiyle devlet hastanesine müracaat etti. Yapılan muayene sonrası karnında kitle tespit edilen Daşdemir, Kars Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'na sevk edildi. Adenomyozis adı verilen kitlenin 18 santimetre ve 2,5 kilogramağırlığında olduğu tespit edildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Müjde Canday ve Öğretim Üyesi Dr. Aslıhan Yurtkal tarafından laparoskopi (kapalı yöntem) ile 2,5 saat süren ameliyat sonrası kitle çıkartıldı. Kitlenin patoloji sonucuna göre iyi huylu olduğu belirlendi. Hastanede tedavi süreci tamamlanan Nurcan Daşdemir, taburcu edilerek evine gönderildi.

Operasyonla ilgili bilgi veren Dr. Müjde Canday, 'Hastamızın adenomyozis dediğimiz bir rahatsızlığı vardı, yaklaşık 18 santimetre büyüklüğünde bir kitlesi vardı. Öncesinde bütün tahlillerini yaptık. Hastamız Ardahan'dan geldiği ve hayvancılıkla uğraştığı için normal şartlarda göbek altı median kesiği ile çıkartılması daha kolay olan ameliyatı kendisinin günlük yaşantısını daha kolay yapabilmesi için laparoskopik olarak yaptık. Ekip bizim için çok önemli, anestezi ekibine de teşekkür ediyorum. Özel bir teknik ile Nurcan hanımın ameliyatını yarım santimlik delikler açarak yani karnını kesmeksizin yaptık, ameliyat hastamızın rahmindeki kitle oldukça büyümüş olduğu için meşakkatli bir ameliyat oldu fakat sonuç hastamız için çok büyük memnuniyet yarattı. Nurcan Hanım ameliyattan 8 saat sonra ayaklandı, ertesi gün neredeyse ameliyat olmamış gibiydi. Bugün ameliyattan sonraki 3'üncü günü artık kendisini evine gönderiyoruz. Normalde biz böyle ameliyatlarda hastamızı maksimum 2 gün tutuyoruz ama hastamız Ardahan'dan geldiği için kontroller anlamında tekrar gelip gitmesi zorluk sağlayacağı için onu 1 gün daha tuttuk. Ameliyat 2,5 saat sürdü ve çıkartılan kitle 2,5 kilogramdı diye konuştu.

Adenomyozis adı verilen hastalık ile ilgili de bilgi veren Dr. Müjde Canday, 'Adenomyozis ciddi bir hastalıktır, karın ağrısı, şiddetli ve yoğun kanama, ilişkide kanama ve ağrı gibi şikayetlere neden olabilir. Nurcan Hanım gibi kitlemizin 20 santimetrelere ve 3-4 kilogramlara varmasını beklemeksizin zamanında hekim başvurusu, tedavilerin daha hızlı ve kolay olmasını sağlayacaktır. Artık çok açık cerrahiyi tercih etmiyoruz, sene artık 2023 hal böyle olunca kapalı sistemle hastalarımızın doğal deliklerini kullanarak uyguladığımız cerrahileri tercih etmeliyiz. Bu hastaların hem enfeksiyon riskini hem kan kaybı riskini azalttığı gibi hem de hatanın hızlıca sosyal, normal hayatına dönmesini de sağlayacaktır dedi.

Geçirdiği ameliyatla sağlığına kavuşan Daşdemir, Minyonum vardı, Ardahan'da alet olmadığı için tedavi edemediler, beni Kars'a sevk ettiler. Buraya geldim ve çok güzel karşılandım. Beni 3 günde ayağa kaldırdılar. Ağrım ve kanamam vardı, şahsım adına hayatımı doktorlarına borçluyum. Allah doktorlarımızdan razı olsun diye konuştu.(DHA)