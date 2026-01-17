Haberler

Kars'ta Ambulans Kara Saplandı, İl Özel İdaresi Ekipleri Devreye Girdi

Güncelleme:
Kars'ta nefes darlığı şikayeti ile hastaneye kaldırılan Yaşar Kambay'ın durumu için giden ambulans, yoğun tipi nedeniyle kara saplandı. İl Özel İdaresi ekipleri, ambulansı çıkartarak hastayı hastaneye ulaştırdı.

KARS'ta hasta ihbarına giden ambulans, kara saplanınca devreye İl Özel İdaresi ekipleri girdi. Bulunduğu yerden çıkartılan ambulansla taşınan hasta, hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Derecik köyünde yaşayan ve nefes darlığı şikayeti bulunan Yaşar Kambay fenalaşınca, yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla köye giden sağlık ekipleri, yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda ilerlemekte güçlük çekti. Derecik köyü yolunda kara saplanan ambulans mahsur kaldı. Devreye İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri girdi. Ambulans, bölgeye sevk edilen iş makineleri ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Daha sonra köye ulaşan ekipler, Yaşar Kambay'ı Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
