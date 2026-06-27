Kars'a 24 doktor atandı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 129. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında Kars'a toplam 24 doktor atandı.

Yapılan atamalar doğrultusunda Kars'a 19 uzman hekim ve 5 pratisyen hekim görevlendirildi. Atamalar kapsamında özellikle Algoloji, Çocuk Kardiyolojisi, Romatoloji ve Onkoloji gibi önemli branşlara uzman hekimlerin kazandırılmasıyla kentte sağlık hizmetlerinin daha da güçlenmesi hedefleniyor.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, yapılan doktor atamalarının Kars için hayırlı olmasını dileyerek, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na teşekkür etti.

Çalkın, sağlık alanındaki hekim takviyesinin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağını belirterek, yeni atanan doktorlara görevlerinde başarılar diledi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı