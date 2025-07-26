Karpuzdaki büyük tehlike: Bunu yapmadan sakın yemeyin

Karpuzdaki büyük tehlike: Bunu yapmadan sakın yemeyin
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Karpuzdaki büyük tehlike: Bunu yapmadan sakın yemeyin
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Uzmanlar, yıkanmadan kesilen karpuzun salmonella gibi bakterilerle gıda zehirlenmesine yol açabileceğini belirtiyor. Prof. Dr. Ali Demir, karpuzun mutlaka yıkanarak kesilmesi ve kesildikten sonra kısa sürede tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlar, yazın en çok tüketilen meyvelerinden biri olan karpuzun hijyen kurallarına dikkat edilmeden yıkanmadan kesilerek tüketilmesi halinde ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Demir, yaz mevsiminin sevilen ve sıkça tüketilen meyvesi olan karpuzun, uygun şekilde yıkanmadan kesilmesi halinde ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini belirtti. Karpuzun tarladan sofraya gelene kadar üzerinde çeşitli mikroorganizmaları taşıyabileceğini ve bu nedenle hijyenik şartlarda tüketilmesinin büyük önem taşıdığını söyleyen Demir, "Karpuz bildiğiniz gibi tarladan alıp tüketime sunulan bir besin kaynağımız. Dolayısıyla tarlada bulunan bütün mikroorganizmaları taşımış olması mümkündür. Üzerinde bulunan mikroorganizmalar tarladan gelen mikroorganizmalar olacaktır ister istemez. Tarlada bulunan kirli sularla sulanıyorsa karpuz tarlaları mikroorganizmaların çeşitliliği, değişikliği ister istemez farklı olacaktır. Bu nedenle her türlü mikroorganizmanın olabileceğini dikkate almamız gerekiyor. Gram pozitif bakteriler olabilir, gram negatif bakteriler olabilir, tifo, salmonella dediğimiz bakteriler yine karpuzun dış kısmında bulunmuş olabilir" dedi.

Karpuzdaki büyük tehlike: Bunu yapmadan sakın yemeyin

"KARPUZUN KABUĞUNDAKİ BAKTERİLER..."

Karpuzun dış yüzeyinde bulunan zararlı bakterilerin, özellikle kabuğunda çatlak veya zedelenme varsa ya da yıkanmadan kesilmesi durumunda iç kısma geçebileceğini ifade eden Prof. Dr. Demir, bu durumun gıda zehirlenmelerine yol açabileceğini belirterek, "Karpuzun kabuğunda herhangi bir zedelenme varsa, çatlama meydana gelmişse iç kısma geçme söz konusu olabilir ya da karpuz kesilirken dışarısı iyi temizlenmediyse ki mutlaka yıkanarak temizlenmesi gerekiyor, o zaman kesim anında da içeriye doğru dışındaki o bakterileri karpuzun içerisine doğru itmiş olmamız mümkündür. Bu durumda ister istemez o bakterileri sindirim sistemine almamız söz konusu olabilir. En çok halkımızın korktuğu hastalıklardan birisi salmonelladır. İshal yapar, ateş yapar ki halk arasında tifo denilen mikroorganizmadır" ifadelerini kullandı.

Karpuzdaki büyük tehlike: Bunu yapmadan sakın yemeyin

"EN KISA SÜREDE TÜKETİLMESİ GEREKİYOR"

Prof. Dr. Ali Demir, karpuzu kesildikten sonra en kısa sürede tüketmek gerektiğini belirterek, "Eğer karpuz kesildiği zaman bir kısmı yenilip bir kısmı saklanacaksa üzerinin hava almayacak şekilde kaplanması, koruyucu bir şekilde kaplanması gerekir. Bir iki gün içerisinde onun tüketilmesi gerekir. Zaten tüketilmediği takdirde bozulma ile kendini göstermeye başlar. İster istemez bir enfeksiyon kaynağı olabiliyor. Onun için en kısa sürede bir iki gün içinde tüketilmesi gerekir. Dış kısmının hava almayacak şekilde kapatılması bozulmayı yavaşlatır, koruyucu bir faktör olabilir" şeklinde konuştu.

Karpuzdaki büyük tehlike: Bunu yapmadan sakın yemeyin

Karpuzu kesmeden yıkayıp yıkamadıkları sorusu yöneltilen vatandaşlardan bir kısmı karpuzu kesmeden önce mutlaka yıkadıklarını, bazıları da hiçbir zaman yıkamadıklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Sağlık
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

bunu kesin dis güçler demiştir yağmur yağmıyor şu yok barajlarda bu yüzden böyle temizlik iddiaları atılıyor ki halk suyu bol bol harcasin sular bitsin helak olsun diye bir de karpuzu yakarsak iki güne su kalmaz ulkede

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Haber YorumlarıNuri Sarıkaya:

İşinize bakın sanki Diğer içeceklerde bundan daha az tehlike var

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Haber YorumlarıDeğersiz Birisiyim:

ABD de geçmişdi hayatım. Türkiyeye yeni gelmişdim. Bir otel de duruyordum. Sokakda yürürken bir manav gördüm. Karpuzun üzerine KESMECE yazmışlardı. Sandımki sadece ufak bir parça kesip bana satarlar, böylelik ile otel e götürüp yiyebilirim. Ancak malesefki KESMECE o anlama gelmiyormuş. Meyerki KESMECE nin belirli bir anlamı varmış. Kesip içini gösteriyorlarmış sana böylelik ile karpuzun TÜMÜNÜ satın alabiliyormuşun. Aslında ben hatırladım bunu 1980 ve 1990 lardan. Evet öyledir.

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