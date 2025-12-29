Haberler

Karla Kapalı Yollarda Rahatsızlanan Hastalar Kurtarıldı

Karla Kapalı Yollarda Rahatsızlanan Hastalar Kurtarıldı
Güncelleme:
Ağrı'nın Doğubayazıt ve Diyadin ilçelerindeki kar nedeniyle kapanan yollar, sağlık ekipleri tarafından açıldı. İki hasta hastanelere ulaştırıldı.

AĞRI'nın Doğubayazıt ve Diyadin ilçelerindeki 2 köyde rahatsızlanan 2 hasta, karla mücadele ekiplerinin kardan kapanan yolları açmasının ardından hastanelere ulaştırıldı.

Doğubayazıt ilçesi Dağdelen köyünde yaşayan Pakize Demir (70) rahatsızlanınca, yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Köy yolunda kara saplanan ambulansı, iş makinesiyle kurtaran ekipler, ardından yolu da ulaşıma açtı. Ambulansa alınan hastanın, Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diyadin ilçesi Günbuldu köyünün Tarım mezrasında ise şeker hastası Hakime Adıgüzel (73), karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla ambulansla Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

