Kar nedeniyle yolu kapalı köyde sandalyeden düşen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

Amasya'nın Taşova ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapalı olan köyde oturan 71 yaşındaki Ş.K., sandalyeden düşerek başını çarptı. Paletli ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

AMASYA'nın Taşova ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapalı olan köyde sandalyeden düşüp başını çarpan Ş.K. (71), paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

İlçenin Çakırsu köyünde yaşayan Ş.K., dün akşam saatlerinde sandalyede otururken dengesini kaybedip düşerek başını zemine çarptı. Ş.K.'nin yakınları 112'yi arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri ilçeye uzak olan karla kaplı köye, paletli ambulansla ulaştı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Ş.K., Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ş.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

