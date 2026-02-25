Haberler

Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Güncelleme:
Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Sinem Taç, karın ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

  • 19 yaşındaki Sinem Taç, karın ağrısı şikayetiyle Aydın Devlet Hastanesi'ne başvurdu ve apandisitinin patladığı tespit edildi.
  • Sinem Taç, hastanede acil ameliyata alınmasına ve yoğun bakımda müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
  • Sinem Taç, Mayıs ayında evlendi ve cenazesi Gökkiriş Mezarlığı'na defnedildi.

ACİL AMELİYATA ALINDI

Gökkiriş Mahallesi'nde yaşayan Taç, üç gün önce şiddetli karın ağrısı nedeniyle Aydın Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan kontrollerde apandisitinin patladığı tespit edilen genç kadın acil olarak tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Taç, yoğun bakıma alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yoğun bakımda sürdürülen tüm müdahalelere rağmen Sinem Taç kurtarılamadı. Geçtiğimiz Mayıs ayında evlendiği öğrenilen Taç'ın ani ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Sinem Taç, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gökkiriş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımehmet:

yazık olmuş allah rahmet eylesin. bazen apandist bazen gaz olabiliyor ama halk olarak bilinçsiziz. bendede oldu gaz mış diğer hastalar gaz için gelmiş diye bana kızdı iyide apandist olsaydı ne olacaktı.

