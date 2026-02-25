Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti
Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Sinem Taç, karın ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- 19 yaşındaki Sinem Taç, karın ağrısı şikayetiyle Aydın Devlet Hastanesi'ne başvurdu ve apandisitinin patladığı tespit edildi.
- Sinem Taç, hastanede acil ameliyata alınmasına ve yoğun bakımda müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
- Sinem Taç, Mayıs ayında evlendi ve cenazesi Gökkiriş Mezarlığı'na defnedildi.
ACİL AMELİYATA ALINDI
Gökkiriş Mahallesi'nde yaşayan Taç, üç gün önce şiddetli karın ağrısı nedeniyle Aydın Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan kontrollerde apandisitinin patladığı tespit edilen genç kadın acil olarak tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Taç, yoğun bakıma alındı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yoğun bakımda sürdürülen tüm müdahalelere rağmen Sinem Taç kurtarılamadı. Geçtiğimiz Mayıs ayında evlendiği öğrenilen Taç'ın ani ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Sinem Taç, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gökkiriş Mezarlığı'nda toprağa verildi.