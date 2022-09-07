Karın ağrısı şikayeti ile hastaneye giden Kuveyt'li turist kanser çıktı, yapılan operasyonla şifa bulduBURSA Kuveyt'ten Bursa'ya turistlik gezi için gelen Yousuf Alenizi, karın ağrısı ile başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrendi.

Karın ağrısı şikayeti ile hastaneye giden Kuveyt'li turist kanser çıktı, yapılan operasyonla şifa buldu

BURSA Kuveyt'ten Bursa'ya turistlik gezi için gelen Yousuf Alenizi, karın ağrısı ile başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrendi. Acil ameliyata alınan Alenizi, başarılı bir operasyonlar sağlığına kavuştu.

Bursa'ya ailesiyle birlikte gezmek için gelen 47 yaşındaki Yousuf Alenizi, son 2-3 gündür çektiği karın ağrısı sebebiyle hastaneye gitti. Yapılan incelemelerin ve tetkiklerin sonucunda bağırsak kanseri olduğunu öğrenen Alenizi, ameliyata alındı. Yaklaşık 5 saatlik operasyonun ardından bağırsağındaki kitle alınarak temizlendi. Yapılan operasyonun sonunda sağlığına kavuşan Alinizi, emeği geçen herkese teşekkür etti. Yapılan operasyondan bahseden Medicana Bursa Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Israa Sami Ahmad Aljorani, "Alenizi, bize karın ağrısı ile geldi. Kendisine yapılan testler sonucu bağırsağında kitle olduğunu fark ettik. Ameliyatı Prof. Dr. Ersin Öztürk'ün önderliğinde gerçekleştirdik. 10 gün sonra taburcu oldu. ameliyatın 2. Gününde ayağa kalktı ve 10. Günü normal hayatına döndü. Şuanda sağlığı yerinde. Birkaç ay kemoterapi tedavisi görecek. Ancak saçları dökülmeyecek. Daha sonra yapacağımız incelemelerde de kanserin son durumunu değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.