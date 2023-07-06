Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya Anma Töreni Düzenlendi

KONYA'da kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya (47) görev yaptığı hastanede, güvenlik görevlisinin silahlı saldırıda yaşamını yitirmesinin 1'inci yıl dönümünde mesai arkadaşları tarafından törenle anıldı.

?Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Dr. Ekrem Karakaya, geçen yıl 7 Temmuz'da Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay'ın (39) düzenlediği silahlı saldırıda öldürüldü. Annesinin ölümünden anjiyo ameliyatını yapan Dr. Karakaya'yı sorumlu tutan Akçay, aynı silahla da intihar etti

Hastane önünde açıklama yapan Konya Tabip Odası Başkanı Bahadır Öztürk de "Bu korkunç olay hekimlerin ve sağlık çalışanlarının karşılaştığı şiddet sorununun en acı örneğidir. Tüm toplum için endişe kaynağı olmuştur. Dr. Ekrem Karakaya da diğer meslektaşlarımız gibi mesleğine olan özverisi ve sevgisiyle tanınan bir hekimdi. Hekimler ve sağlık çalışanları, insan hayatını kurtarma ve iyileştirme misyonunu yerine getirmek için ailelerini bile unutarak gece gündüz çalışmaktadır. Bu kabul edilemez acı olaydan ders alınmamış olmalı ki hala hekimlerin ve sağlık çalışanlarının güvenlik tehdidi devam etmektedir. Bir an için hepimizi empati yapmaya ve düşünmeye davet ediyorum; her aileden hekim çıkabilir ve bu yaklaşık 25 yıl süren büyük emeklerle ortaya çıkmaktadır. Bizler bu halkın öz çocuklarıyız, hiç kimse evladına kıyılmasını kabul edemez, özellikle insan hayatını kurtarmaya adanmış hayatlara kıyma teşebbüsü sadece toplumsal cinnetle açıklanabilir" diye konuştu.