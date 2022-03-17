Kardeşlerinin kök hücresiyle şifaya kavuştular

Gaziantep ve Elazığ'da yaşayan iki lösemi hastası, kardeşlerinden alınan kök hücrelerle sağlıklarına kavuştu.

Gaziantep'te yaşayan İbrahim Halil Sinç'e (45) 6 ay önce lösemi tanısı konuldu. Memleketinde kemoterapi aldıktan sonra Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre ve Aferez Ünitesine sevk edilen Sinç'e, iliğinin uyumlu olduğu tespit edilen ablası Celile Şiraz'dan (53) alınan kök hücre nakledildi.

Elazığ'da yaşayan Erkan Çelikkol'a (43) ise 2 yıl önce lösemi tanısı konuldu. Ağabeyi Özcan Çelikkol'dan (48) 2 yıl önce alınan kök hücrenin nakledilmesiyle hayata tutunan Erkan Çelikkol, hastalığının nüksetmesi üzerine yeniden Turgut Özal Tıp Merkezine başvurdu. Özcan Çelikkol, kardeşine yeniden kök hücre bağışında bulunarak sağlığına kavuşmasını sağladı.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, AA muhabirine, son 4 yıldır ülkede en fazla kemik iliği nakli yapan merkez olduklarını belirtti.

Erkurt, kök hücre nakillerinin eskiye göre daha kolay yapıldığını aktararak, önceki yıllarda ameliyathanede cerrahi şartlarda kalça kemiğinden kök hücre aldıklarını şimdi ise aferez cihazları girişiyle bunu koldan yaklaşık 2 saat içerisinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çay, kahve içerken kök hücresi toplanıyor

Kan kanseri İbrahim Halil Sinç'in ablasından, myeloblastik lösemi tanılı Erkan Çelikkol'un da ağabeyinden aldıkları kök hücreleri kullandıklarını anlatan Erkurt, "Donör olmak vericiye zararlı, diyenlere karşı Özcan bey güzel bir örnek. İkinci kez kardeşine kök hücresini verdi. Gerekirse bir insan iki kez donör olabiliyor. Kök hücre toplanırken donörler de çayını, kahvesini içebiliyor." dedi.

10 dakikalık kök hücre nakliyle sağlığına kavuştu

İbrahim Halil Sinç, kan kanseri teşhisinin ardından Gaziantep'te 4 kür kemoterapi aldığını daha sonra Malatya'ya gönderildiğini belirtti.

İki haftalık takibin ardından kök hücre naklinin yapıldığını anlatan Sinç, "Çok basit bir işlem. Hiçbir zorluk yaşamadım. 2 saatte kardeşimden alınan kök hücre bana 10 dakikada aktarıldı. Çok iyiyim. Hiçbir sıkıntım yok, rahatım, sağlığım yerinde." diye konuştu.

İkinci kez kök hücre bağışında bulundu

Bağışçı Özcan Çelikkol da kardeşine 2 yıl önce lösemi tanısı konulduğunu ifade ederek, "Kardeşime kemik iliği bağışçısı oldum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hastalığı nüksedince ikinci kez kemik iliği veriyorum. Bütün herkese kemik iliği vermelerini öneririm. Hiçbir sıkıntısı yok. Bağış yaparken bir yandan da çayımı, kahvemi içtim." ifadelerini kullandı.