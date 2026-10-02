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Karaçiçek, bağımlılığın tek nedeni olmadığını, dijitalin gençleri riske attığını söyledi

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Karaçiçek, bağımlılığın tek nedeni olmadığını, dijitalin gençleri riske attığını söyledi
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Medline Adana Hastanesi Uzman Psikolog Fulda Karaçiçek, madde bağımlılığının tek nedene bağlanamayacağını söyledi. Bireysel, ailevi ve toplumsal faktörlerin riski artırabildiğini, dijitalde bazı maddelerin normalleştirilmesinin gençler için ciddi risk oluşturduğunu belirtti.

Madde bağımlılığının tek bir nedene bağlanamayacağını belirten Medline Adana Hastanesi Uzman Psikolog Fulda Karaçiçek, bireysel, ailevi ve toplumsal birçok faktörün bağımlılık riskini artırabildiğini söyledi. Karaçiçek, özellikle dijital dünyada bazı maddelerin kullanımının özendirici ve sıradanlaştırıcı şekilde sunulmasının gençler açısından ciddi bir risk oluşturduğunu ifade etti.

"Merak ve akran baskısı önemli risk faktörleri"

Gençlerde merak, arkadaş çevresinin etkisi, kabul edilme ve bir gruba ait olma ihtiyacının önemli risk faktörleri arasında yer aldığını belirten Karaçiçek, aile içi iletişim problemleri, yalnızlık, yoğun stres ve travmatik yaşantıların da madde kullanımına zemin hazırlayabileceğini söyledi.

"Dijital dünyada normalleştiriliyor"

Dijital dünyanın oluşturduğu risklere dikkat çeken Karaçiçek, bazı maddelerin sosyal medya ve dijital platformlarda zaman zaman özendirici ve sıradanlaştırılmış biçimde sunulabildiğini belirterek bunun özellikle gençler açısından ciddi bir risk oluşturduğunu ifade etti.

"Bağımlılık sadece irade meselesi değil"

Bağımlılığın yalnızca irade eksikliği olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Karaçiçek, bağımlılığın ciddi bir ruhsal ve toplumsal sağlık sorunu olduğunu belirtti.

"Çocuklara sadece 'madde kullanma' demek yeterli değil"

Ailelerin çocuklarıyla iletişiminin önemine değinen Karaçiçek, çocuklara yalnızca madde kullanmamalarının söylenmesinin yeterli olmadığını ifade etti. Çocuklara akran baskısıyla nasıl başa çıkabileceklerinin ve stres ile olumsuz duygularla nasıl mücadele edebileceklerinin öğretilmesi gerektiğini söyledi.

"Ünlülerde de tek bir neden aranamaz"

Madde kullanımının ünlüler açısından da tek bir nedene bağlanamayacağını belirten Karaçiçek, çeşitli psikolojik faktörlerin rol oynayabileceğini söyledi. Bu durumların terapi sürecinde ele alınarak değerlendirilmesinin daha sağlıklı sonuçlar sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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