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Karabük'te İlk ERCP İşlemi Başarıyla Gerçekleştirildi

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Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, safra yolu hastalıkları için ilk kez Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERCP) işlemi uygulandı. İki hastanın başarılı tedavi süreci, ildeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma hedefini destekliyor.

Karabük'te safra yolu hastalıklarında ameliyat yerine ilk kez ERCP işlemi uygulandı

KARABÜK - Karabük'te iki hastada ilk defa safra kesesi, safra kanalları ve pankreas kanalı gibi sorunları teşhis, tedavi etmek için uygulanan Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi işlemi gerçekleştirildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Kenan Koşar ve Uzman Dr. Abdurrahim Yıldırım tarafından ilk kez ERCP işlemi uygulandı.

A.Ç. isimli hasta safra yolundaki taş nedeniyle sarılık değerinin yükselmesi şikayetiyle tedavi altına alındı. Genç kadının ana safra yolu kanalına düşen taş, uygulanan ERCP işlemi ile başarılı bir işlem sonrası çıkarıldı.

İnatçı karın ağrısı şikayeti ile genel cerrahi polikliniğine başvuran ve kolesistit (safra kesesi iltihabı) nedeniyle yatırılarak safra kesesi ameliyatı planlanan 46 yaşında A.G.'ye de radyoloji bölümünde MRCP (manyetik rezonans kolanjiopankreatikografi) çekildi.

Ana safra yolunda taş ve safra çamuru tespit edilen A.G.'ye, ameliyat öncesi ERCP işlemi yapıldı. Başarılı geçen işlem sonrası ana safra yolundaki taş çıkarılarak çamur temizlenirken, safra yollarının açık kalması için safra yoluna stent yerleştirildi.

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürü İsmail Kara hastanede basın toplantısı düzenledi.

ERCP işleminin Karabük'te ilk kez yapıldığını ve bu durumdan gurur duyduklarını belirten Kara, "Daha önce ilimizde yapılmaya ERCP işlemi fiziki altyapının tamamlanmasıyla hastanemize yeni gelen 2 gastroenteroloji uzmanlarımızın deneyimleriyle ERCP işlemlerini yapar hale geldik. Karabük'e hak ettiği etkin sağlık hizmetini sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Göreve geldikleri günden bu yana etkin ve verimli sağlık hizmetlerini sunabilmek için çalıştıklarını ifade eden hastane başhekimi Doç. Dr. Erkan Doğan da, "ERCP işlemi yapmaya karar verdik. Daha önceleri ERCP işlemi için hastalarımızı il dışına sevk ediyorduk. Şükür geçen hafta cuma günü itibarıyla 2 vakayı aldık ve süreç başarılı bir şekilde tamamlandı. Mevcut hastaların da ERCP planlamalarını yapmaktayız" şeklinde konuştu.

Hastalara ERCP işlemi yapan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Kenan Koşar da ERCP'nin ileri endoskopik bir işlem olduğunu ve işlemi bütün gastroenterogların yapmadığını dile getirerek şunları söyledi: "Aynı endoskopi gibi yandan görüşlü bir cihazla hastanın oniki parmak bağırsağından safra kanallarını ve pankreas kanalını değerlendirmek için aynı zamanda tedavi amaçlı kullanılan bir yöntemdir. Bugüne kadar Karabük'te bu hizmet yapılamamış. Bunu ilk defa yapmış olmak bizi gururlandırdı."

Karabük'te İlk ERCP İşlemi Başarıyla Gerçekleştirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Sağlık

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