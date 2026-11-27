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Karabük'te kamu ve özel hastanelerin katılımıyla Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) çerçevesinde eş zamanlı deprem ve yangın tatbikatları gerçekleştirildi.

2026 yılı HAP çalışmaları çerçevesinde düzenlenen tatbikatlara, kentte hizmet veren tüm kamu ve özel hastaneler katıldı. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 17 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) HAP İnceleme Komisyonu personeli de tatbikatları yerinde takip etti.

Önce masa başı, ardından saha tatbikatı

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Kara'nın başlama talimatıyla masa başı tatbikatı gerçekleştirildi. Ardından ise kırmızı ve sarı kod uygulamaları eşliğinde saha tatbikatlarına geçildi.

Tatbikatlarda afet ve acil durumlarda hastanelerin izleyeceği müdahale yöntemleri, acil müdahale ünitelerinin kurulması, kurumlar arası koordinasyon ve kriz yönetimi süreçleri uygulamalı olarak ele alındı. Ayrıca Hastane Afet ve Acil Durum Planlarının işleyişi değerlendirildi.

Gerçekleştirilen tatbikatlarla hastanelerin muhtemel afetlere hazırlık seviyesinin ölçülmesi, müdahale kapasitelerinin geliştirilmesi ve kurumlar arasındaki iş birliği ile koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı