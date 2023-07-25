Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ameliyatsız Aort Anevrizması Tedavisi Uygulandı

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi, bir hastaya ameliyatsız aort anevrizması tedavisi uyguladı. Tedavi sonucunda 72 yaşındaki Mehmet E. sağlığına kavuştu. Uygulanan tedavi yöntemi sayesinde hastalıkla kaynaklı riskler azaltılmış oldu.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi, bir hastaya ameliyatsız aort anevrizması tedavisi uyguladı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erdem Çetin, Dr. Öğretim Üyesi Celal Selçuk Ünal ve Op. Dr. Aydın Keskin tarafından uygulanan tedavinin ardından 72 yaşındaki Mehmet E. sağlığına kavuştu.

Doç. Dr. Çetin, AA muhabirine, hastada aort anevrizması tespit ettiklerini belirterek, "Eskiden bu hastalara ameliyatla yaklaşıyorduk. Şimdi artık yeni teknolojiyle üçüncü basamak hastanelerde, kamu hastanelerimizde yapabildiğimiz bir yöntemimiz var." dedi.

Tedavi yöntemiyle ilgili bilgi veren Çetin, "Önceden bu işi hastanın göğsünü veya karnını açarak yapıyorduk. Şimdi bu yeni teknolojiyle hastaya anjiyo yöntemiyle kasıktan stenti yerleştiriyoruz. Böylece bu hastalıkla kaynaklı olarak yırtılma ve kanama riskini azaltmış veya bitirmiş oluyoruz. Hastamıza bu işlemi uyguladık. Batı Karadeniz'deki üçüncü basamak hastanelerde bu yöntemi kullanan tecrübeli hastanelerden biriyiz." diye konuştu.

Mehmet E. de hastaneye karın ağrısı şikayetiyle geldiğini söyledi.

Tedavinin çok iyi geçtiğini ve memnun olduğunu belirten Mehmet E, işlemin 1,5 saat sürdüğünü anlattı.

Sağlığına kavuştuğunu ifade eden Mehmet E, doktorlara teşekkür etti.