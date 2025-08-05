Savaş Gazisi Kanserle Savaşıyor

AZERBAYCAN ile Ermenistan arasında yaşanan Birinci Karabağ Savaşı'nın kadın gazisi Gülperi Ahmedova (62), Erzurum'da kanserle savaşıyor. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yüksek lisans öğrencisi oğlu Perviz'in evinde kalan Ahmedova, "Şimdi bu hastalığa da savaş ilan ediyorum. Erzurumluların desteğiyle bu hastalığı da yeneceğim" dedi.

Azerbaycan'ın Şamahı kentinin Neriman Kent köyünde yaşayan Gülperi Ahmedova-Serkerova, Emanet Bankası'nda memur olarak çalışırken Karabağ'da Ermenilerin yaptığı zulümlere tepki için mitinglere katılmaya başladı. Ermenilerin baskı ve zulümlerinin artması üzerine Ahmedova, İl Askeri Komiserliği'ne mektup yazarak asker olmak istediğini dile getirdi. Komutanlık, Ahmedova'nın ısrarlı talepleri üzerine onu santralci olarak görevlendirdi. Ermenilerle başlayan Karabağ Savaşı'nda cephede olmak isteyen Ahmedova'nın bu talebi de olumlu karşılandı. Ahmedova, 29 yaşında 1992 yılının Şubat ayında asker olarak görev aldı. Karabağ'da komutanını, silah arkadaşlarını şehit veren Gülperi Ahmedova, savaş sonrası Bakü'ye yerleşip evlendi. Gazilik madalyası da verilen Ahmedova'nın bir kızı ve oğlu dünyaya geldi.

Bakü'de yaşamını sürdüren Ahmedova'ya geçen yıl kolon kanseri teşhisi kondu. 2024 Aralık'ta kızının düğününü yapan Gülperi Ahmedova, tedavi sürecine başladı. Bakü'deki hastanede kemoterapi alan Ahmedova'yı, oğlu Perviz Ahmedov tedavi için Erzurum'a getirdi. Oğlunun öğrenci evinde kalan Ahmedova, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Medikal Onkoloji servisinde tedaviye alındı. Kemoterapinin yanı sıra Ahmedova'ya akıllı ilaç uygulaması da başlatıldı.

'DEVLETİM GÖREV VERSE BUGÜN DE GİDERİM'

Şamahı kentinin Neriman Kent köyünde güzel bir yaşam sürerken 1992 yılında Karabağ Savaşı'na gönüllü olarak katıldığını belirten Gülperi Ahmedova, "Mesaiden sonra erkeklerle birlikte otobüslere binerek mitinglere gidiyordum. Ancak Karabağ'daki baskı ve zulüm artınca komutanlığa dilekçe yazarak asker olmak istediğimi belirttim. Israrlı taleplerim üzerine bana telefonlara bakma görevi verdiler. Komutandan beni cepheye göndermelerini istedim ve bir dilekçe daha yazdım. Dilekçe sonrası beni 5 numaralı bataryaya gönderdiler. Savaş çok dehşetli bir hadise. Böyle bir şey yeryüzünde olmamış, bundan sonra da olmayacak. Bana geri dönmem için çok şey söylediler ama 'Ölürsem de vatanım için öleceğim' cevabını verdim. Canımı devletim için, halkım için, bayrağım için koymuştum. Bugün de bana devletim bir görev verse ben bugün de giderim" diye konuştu.

GEÇEN YIL TEŞHİS KONDU

Geçen yıl Bakü'deki hastanede kanser teşhisi konulduğunu 9 kemoterapi sonrası oğlunun kendisini Erzurum'a getirdiğini anlatan Ahmedova, masraflarını karşılamak için kredi çektiğini söyledi. Aylık 50 bin liraya yaklaşan tedavi masrafları için Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'na (TÜRKSOY) müracaat edip belge aldığını kaydeden Ahmedova, ödemelerinin yüzde 50 oranında azaldığını bildirdi. Erzurum Barosu avukatlarından Esra Yılmaz ve bazı hayırseverlerin de destek verdiği Ahmedova, kemoterapinin yanı sıra akıllı ilaç tedavisini karşılamak için Bakü'deki eşinden altın kolyesini satıp göndermesini istedi.

'TORUNLARIMI GÖRMEK İSTİYORUM'

Ahmedova, Karabağ Savaşı dönemine ilişkin de şunları söyledi:

Savaşta ben kaç kere ölümle yüz yüze geldim. Haftalarca aç kaldım. Çok çetin günler gördüm. Savaştan sonra Allah bana bir şans verdi. Yaşadığım bu ömür bana bir şanstır. Savaştan sonra evlendim. 2 çocuğum oldu. Çok güzel bir evliliğim var. Şimdi bu hastalığa da savaş ilan ediyorum. Sizlerin yardımıyla, Erzurumluların desteğiyle bu hastalığı da yeneceğim. Kızımı evlendirdim. Oğlum Perviz, evlenmedi. İnşallah onu da evlendirmek istiyorum. Ben de torunlarımı görmek istiyorum."

Erzurum'da İletişim Fakültesi'nde yüksek lisans yaptığını belirten Perviz Ahmedov, Aralık 2024'te hastalık teşhisi konulan annesinin Bakü'de kemoterapi gördüğünü, tedavisinin devamı için Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne getirdiğini söyledi. Annesine öğrenci evinde baktığını belirten Perviz Ahmedov, sürecin devam ettiğini belirtti.