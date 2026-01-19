Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Yolda Sağlık Görevlileri İş Makinesiyle Hasta Evine Ulaştı
Malatya'da etkili olan kar yağışı sonucu kapanan yolda, 75 yaşındaki Burhan Polat'a sağlık görevlileri iş makinesi ile ulaştı. Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar sonrası, belediye ekipleri hastaya ulaşmak için 15 kilometrelik yolu aştı.
Yaygın Mahallesi'nde yaşayan Burhan Polat fenalaşınca yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, kar yağışı nedeniyle kapanan yolda ilerleyemedi. Bunun üzerine Battalgazi Belediyesi'nden yardım istendi. Belediye ekipleri, 15 kilometrelik yolu iş makinesi ile giderek hastaya ulaştı. Burhan Polat'a evinde müdahalesini yapan ekipler, daha sonra yolun açılması ile gelen ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.
Hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve durumunun iyi olduğu öğrenilen Polat, kendisi için seferber olan tüm ekiplere teşekkür etti.
