Haberler

Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Yolda Sağlık Görevlileri İş Makinesiyle Hasta Evine Ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da etkili olan kar yağışı sonucu kapanan yolda, 75 yaşındaki Burhan Polat'a sağlık görevlileri iş makinesi ile ulaştı. Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar sonrası, belediye ekipleri hastaya ulaşmak için 15 kilometrelik yolu aştı.

MALATYA'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolda sağlık görevlileri, evinde fenalaşan Burhan Polat'a (75) iş makinesi ile ulaştı.

Yaygın Mahallesi'nde yaşayan Burhan Polat fenalaşınca yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, kar yağışı nedeniyle kapanan yolda ilerleyemedi. Bunun üzerine Battalgazi Belediyesi'nden yardım istendi. Belediye ekipleri, 15 kilometrelik yolu iş makinesi ile giderek hastaya ulaştı. Burhan Polat'a evinde müdahalesini yapan ekipler, daha sonra yolun açılması ile gelen ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve durumunun iyi olduğu öğrenilen Polat, kendisi için seferber olan tüm ekiplere teşekkür etti.

Haber- Kamera: MALATYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var

Son haftaların en kritik toplantısı başladı! İşte masadaki konular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha

Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Bu kararı hiç beklemiyordu! Alex de Souza'ya büyük şok

Bu kararı hiç beklemiyordu! Alex de Souza'ya büyük şok
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha

Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Prens George'dan okul arkadaşlarına tehdit: Babam bir gün kral olacak

Okul arkadaşlarını böyle tehdit etmiş: Babam bir gün kral olacak...
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti

2. Lig takımına büyük şok! Real Madrid'i elediklerine pişman oldular