Üye Girişi
Haberler

Kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta hastaneye ulaştırıldı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Ardahan'da kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı. Sağlıkçılar zorlu yolda hastayı sedyeyle taşıyarak ambulansa yetiştirdi.

Yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Sağlıkçılar zorlu yolda hastayı sedyeyle taşıyarak ambulansa yetiştirdi

ARDAHAN - Ardahan'da kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Ardahan'da son yılların en şiddetli kışı yaşanırken elektrik direkleri de zarar gördü. Ardahan merkeze bağlı Çağlayık köyünde elektrik direklerinin yıkılmasından kaynaklı evdeki oksijen makinasına elektrik gitmediği için rahatsızlanan KOAH hastası Yunus Yılmaz'ın yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri, kar ve tipiden kapanan köy yolunu araçla aşamadığı için hastanın olduğu yere yürümek zorunda kaldı. Hastaya ulaşan sağlık ekipleri, burada yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastayı sedyeye koydu. Sağlıkçılar zorlu yolda hastayı sedyeyle taşıyarak ambulansa yetiştirdi.

Yılmaz, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Ardahan Ulaşım Acil Durum Hava Durumu Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Falda Kartal görmek nedir? Falda Kartal çıkması ne anlama gelir? Rüyada tuz görmek ne anlama gelir? Rüyada tuz görmenin farklı medeniyetlerdeki yorumu: Rüyada tuzlu çorba içmek anlamı nedir? Rüyada solucan görmek ne anlama gelir? Rüyada solucan kurt görmek, rüyada beyaz solucan görmek 8 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Mormon ne demek? Mormon anlamı ne? 8 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 8 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Rüyada papağan görmek ne anlama gelir? Rüyada sultan papağanı görmek, beyaz papağan görmek, yeşil papağan görmek ne demektir? Falda kaplumbağa görmek nedir? Falda kaplumbağa çıkması ne anlama gelir? 8 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 8 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Kongo Müslüman mı? Kongo dini ne, Hristiyan mı, Müslüman mı? Fildişi Sahili Müslüman mı? Fildişi Sahili dini ne, Hristiyan mı, Müslüman mı? Güney Afrika Müslüman mı? Güney Afrika Cumhuriyeti Müslüman devlet mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title