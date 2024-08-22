Kapalı yöntemle nadir yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

Karın ağrısı şikayetleri bu ameliyatla bitti

32 yaşındaki kadın, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeniden sağlığına kavuştu

ADANA - Adana'da bir kadın, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede Türkiye'de kapalı yöntemle nadir uygulanan 'Pelvik Konjesyon Sendromu Toplardamar Kapatılması' ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Adana'da yaşayan 32 yaşındaki ev hanımı Serap Abi'ye geçtiğimiz sene karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede 'Pelvik Konjesyon Sendromu' tanısı konuldu. Bu rahatsızlığı nedeniyle acı çeken Abi, geçtiğimiz ay Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ferid Cereb'e başvurdu.

Op. Dr. Cereb, yaptığı tetkikler sonucu Abi'yi Çukurova bölgesinde ilk kez Türkiye'de de nadir yapılan kapalı yöntem 'Pelvik Konjesyon Sendromu Toplardamar Kapatılması' ameliyatını yaptı. 20 dakika süren ameliyatın ardından Abi, aynı gün taburcu edildi.

"Artık kapalı yöntemle yapılıyor"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Op. Dr. Ferid Cereb, Pelvik Konjesyon Sendromu (PKS)'nun, sıklıkla genç kadınlarda görülen, karnın alt kısmında ve kasıklarda bulunan toplardamarlardaki genişlemeler ve akım bozuklukları ile seyreden bir hastalık olduğunu belirtti. Cereb, "Bu hastalık toplumda çok sık görülüyor. Kadınlarda kasıklara vuran ve toplumda çok fazla görülen bir hastalık bu. Bu hastalar genelde tedavisiz kalıyordu. Eskiden tek tedavisi açık ameliyattı. Artık hastanemizde bunu kapalı yöntemle tedavi edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tedavisi var"

Pelvik Konjesyon Sendromu'nun tedavisiz bir hastalık olmadığını vurgulayan Op. Dr. Cereb, "Bu hastalığın ameliyatını Adana'da ilk kez biz yaptık. Türkiye'de de nadir yapılan bir ameliyat. Bu hastalık tedavisiz bir hastalık değil. Tedavisi var ve hastalar başvuru yapmaktan çekinmesin" dedi.

"Şuanda rahatım"

Serap Abi ise ameliyattan sonra rahatladığını anlatarak, "Çok fazla kasık ve karın ağrısı çekiyordum. Bu şikayetler üzerine başvurdum. İlk başta ameliyatı kabul etmedim ama hocamızla tanıştıktan sonra ameliyatı kabul ettim. Şuanda hiçbir rahatsızlığım yok ve ağrılarım geçti" diye konuştu.