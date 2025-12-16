Haberler

Kapalı yöntem mitral kapak onarımıyla kalp gücü artan hastalar yaşam konforunu artırıyor

Kapalı yöntem mitral kapak onarımıyla kalp gücü artan hastalar yaşam konforunu artırıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trakya Üniversitesi'nde uygulanan kapalı mitral uçtan uca onarım işlemi, ileri derece mitral kapak yetmezliği hastalarının yaşam kalitesini artırıyor. Doç. Dr. Murat Gök, gelişmiş teknolojilerle yapılan bu işlemin, açık cerrahi riskini taşıyan hastalar için önemli bir tedavi alternatifi sunduğunu belirtti.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gök, açık ameliyat riski bulunan ileri derece mitral kapak yetmezliği hastalarında uygulanan kapalı yöntemle mitral uçtan uca onarım işleminin, hastaların kalp gücünü artırdığını ve yaşam konforlarını yükselttiğini bildirdi.

Doç. Dr. Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de son dönemde uygulanmaya başlanan yöntemin mitral kapak yetmezliği yaşayan hastalar için önemli bir tedavi alternatifi sunduğunu söyledi.

Mitral kapak yetmezliği bulunan bazı hastaların cerrahi operasyon riski nedeniyle uzun süre yalnızca ilaç tedavisiyle takip edildiğini anımsatan Gök, "Bu hastalar, ilaçla nereye kadar gidilebilirse o noktaya kadar tedavi edilip izleniyordu. Teknolojinin gelişmesi ve ameliyatsız tedavi seçeneklerinin artmasıyla bu hastalar için yeni bir umut doğdu." dedi.

Kapalı yöntemle mitral uçtan uca onarım işleminin Türkiye'de sınırlı sayıda merkezde uygulandığını belirten Gök, Trakya Üniversitesinde bu operasyonu başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

İleri derece kalp yetmezliği bulunan ve kalp fonksiyonları yüzde 25 düzeyinde olan bir hastaya bu işlemi uyguladıklarını anlatan Gök, "Hastamız daha önce kalp yetmezliği nedeniyle birçok kez yoğun bakıma yatmış, akciğerinde sıvı birikimi gelişmişti. Yüksek ameliyat riski nedeniyle açık cerrahi uygulanamıyordu. Yapılan ekokardiyografik değerlendirmelerin ardından kapalı yöntemle mitral kapağı onardık." diye konuştu.

Kalp gücünün artırılması hedefleniyor

Mitral kapak yetmezliğinin dört derece ile sınıflandırıldığını hatırlatan Gök, uygulanan işlemle kapak yetmezliğini en alt seviyeye indirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

İşlemin anestezi altında, endoskopik ve perkütan yöntemle gerçekleştirildiğini aktaran Gök, şu bilgileri paylaştı:

"Hastamızda iki klips kullanarak mitral kapağı onardık ve kapak yetmezliğini dördüncü dereceden birinci dereceye kadar gerilettik. İşlem sonrası hastamız uyandığında kendini daha iyi hissettiğini ifade etti. Kapalı yöntemle perkütan mitral uçtan uca onarım işlemi giderek yaygınlaşacak.

Mitral kapak kaçağı bulunan hastalarda nefes darlığı, akciğerde sıvı birikimi ve günlük yaşamı zorlaştıran ciddi şikayetler görülüyor. İlerleyen süreçte yoğun bakım yatışları yaşanabiliyor ve bazı hastalar hastaneye ulaşamadan kaybedilebiliyor. Kapaktaki kaçak giderildiğinde hem günlük yaşam kalitesi artıyor hem de kalp yetmezliğinin ilerlemesi önleniyor."

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Sağlık
Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı! 3'ü birden aynı listede yer aldı

Nihayet yayınlandı! 3'ü birden aynı listede
Trump, on binlerce kişiyi öldüren fentanili 'kitle imha silahı' ilan etti

Korku filmi değil gerçek! Zombilere karşı resmen harekete geçtiler
Altında hiç görülmemiş olay! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor

Altında hiç beklenmeyen oldu! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor
Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, 3 yönetici gözaltında

Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de de satılan robot süpürge markası iflas etti

Türkiye'de de satılıyordu! Dünyaca ünlü marka resmen iflas etti
Fiorentina macerası kısa sürdü! İşte Dzeko'nun yeni takımı

Fiorentina macerası kısa sürdü! İşte yeni takımı
DEM Partili Öznur Bartın TBMM'de ayakkabılarını çıkardı

TBMM Genel Kurulu'na damga vuran fotoğraf
Konut fiyatları 22 ay sonra reel yükselişe geçti

Merkez Bankası açıkladı! Konut fiyatlarında 22 ay sonra bir ilk
Türkiye'de de satılan robot süpürge markası iflas etti

Türkiye'de de satılıyordu! Dünyaca ünlü marka resmen iflas etti
Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiği

Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif'in uyuşturucu trafiği
Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Coşkun Sabah hayallerine kilit vurdu

Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Hayallerine kilit vurdu
Başkentte dev fuhuş operasyonu! 60 kişi tutuklandı, tüm mekanlar kapatıldı

Onlarca kadını sapıkların elinden böyle kurtardılar
Türkiye'de de milyonlar kullanıyor! Kalp krizi riskini yüzde 53 arttırıyor

Kalp krizi riskini arttırdığı ortaya çıktı
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Gain Medya operasyonunun detayları ortaya çıktı! 1 milyar 76 milyonluk havale

Medya devine operasyonda çarpıcı detay! MASAK raporuyla ortaya çıktı
Elon Musk serveti 600 milyar doları aşan ilk kişi oldu

Elon Musk tarihte bir ilke imza attı
Avustralya'nın kahraman ilan ettiği isim için 1 milyon dolar bağış toplandı

Yüzlerce kişinin hayatını kurtardı, 1 günde milyoner oldu
title