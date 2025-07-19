Kapalı Alanlarda Sigara Yasağının 16. Yıldönümü Kutlandı

Kapalı Alanlarda Sigara Yasağının 16. Yıldönümü Kutlandı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'dumansız Türkiye' temalı paylaşımıyla kapalı alanlarda sigara yasağının 16. yıl dönümünü kutladı ve tütünle mücadelede daha sağlıklı yarınlar için çağrıda bulundu.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı 'dumansız Türkiye' paylaşımıyla, kapalı alanlarda sigara yasağının 16'ncı yıl dönümünü kutladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kapalı alanlarda sigara yasağının 16'ncı yıl dönümünü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Tütünle mücadelede 16'ncı yıl. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için, daha sağlıklı yarınlar için, hep birlikte daha güçlü, dumansız Türkiye" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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