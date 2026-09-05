Kapadokya semalarında rahim ağzı kanseri farkındalığı: Balonlarla 'kansere karşı el ele' mesajı

Kapadokya'da gökyüzü bu kez rahim ağzı kanserine karşı farkındalık oluşturmak için renklendi. Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği (TRSGO) ve Türk Servikal Patoloji ve Kolposkopi Derneği (TRSCCP) tarafından, Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği'nin (ESGO) desteğiyle düzenlenen Uluslararası Kolposkopi Kursu ve Sempozyumu, Nevşehir'de gerçekleştirildi. Avrupa Jinekolojik Kanser Önleme Derneği Başkanı ve Avrupa Jinekolojik Kanserli Hasta Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Gültekin, rahim ağzı kanserinin önlenebilir bir kanser türü olduğuna dikkat çekerek, Kapadokya'da gerçekleştirdikleri balon etkinliğiyle farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Sempozyuma katılan Türk ve yabancı bilim insanları, Kapadokya'nın simgesi sıcak hava balonlarıyla gökyüzüne yükselerek rahim ağzı kanserinde erken tanı, HPV aşısı ve taramanın önemine dikkat çekti. Balonlardan açılan pankartlarla gökyüzünde görsel şölen oluşturulurken, etkinlik bölgedeki turistlerin ve vatandaşların da ilgisini çekti.

HPV ile mücadeleye dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, balonlarla verilen mesajın yalnızca Türkiye'ye değil, dünyaya ulaştırılması hedeflendi.

"Kapadokya'da balonlarla farkındalık oluşturuyoruz"

Avrupa Jinekolojik Kanser Önleme Derneği Başkanı ve Avrupa Jinekolojik Kanserli Hasta Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Gültekin, rahim ağzı kanserinin önlenebilir bir kanser türü olduğuna dikkat çekerek, Kapadokya'da gerçekleştirdikleri balon etkinliğiyle farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Gültekin, "Rahim ağzı kanseri, önlenebilir ve ortadan kaldırılabilir bir kanserdir. Bu anlamda dünyada aşılama ve tarama programları çok önemli. Biz de Kapadokya'ya geldik. Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği ile birlikte burada bir balon etkinliği gerçekleştirelim ve farkındalık oluşturalım istedik" dedi.

Dünyada yılda yüz binlerce kadına HPV ile bağlantılı kanser tanısı konulduğunu belirten Gültekin, Türkiye'de de her yıl yaklaşık 3-4 bin kadına rahim ağzı kanseri tanısı konulduğunu ifade etti.

"İlk ülkeler arasında olabiliriz"

Türkiye'de rahim ağzı kanserine yönelik tarama programlarının başarılı şekilde sürdüğünü belirten Gültekin, HPV aşılamasının da yaygınlaşmasıyla hastalığın ortadan kaldırılması konusunda önemli bir noktaya gelinebileceğini söyledi.

Gültekin, "Ülkemizde taramalar çok iyi gidiyor. Aşılama ile birlikte bunu daha da ileriye taşırsak rahim ağzı kanserlerini elimine etme sınırına yakınız. Birlikte rahim ağzı kanserlerini dünyada elimine eden ilk ülkeler arasında olabiliriz" diye konuştu.

Etkinliğe Avrupa'dan çok sayıda bilim insanının da katıldığını kaydeden Gültekin, "Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği yaklaşık 30-40 uzmanıyla birlikte bugün Türkiye'de, Kapadokya'da balonlarla uçacağız. Havada HPV'nin önlenebilir ve rahim ağzı kanserinin ortadan kaldırılabilir bir kanser olduğunu hep beraber vurgulayacağız. 'Kansere karşı el ele' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinliklerle hem bilimsel çalışmaların paylaşılması hem de rahim ağzı kanserine karşı toplumda farkındalığın artırılması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı