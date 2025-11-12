Haberler

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başarıyla Omurga Ameliyatı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen omurga vidalama ameliyatı sayesinde hasta sağlığına kavuştu. Başhekim Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın, ameliyatın bölge için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde omurga vidalama ameliyatı geçiren hasta sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamada, ameliyatta kullanılan cerrahi yöntem sayesinde hastaların daha hızlı iyileşme imkanı sağlandığı belirtildi.

Başhekim Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın, operasyonun bölge açısından önemli olduğunu belirterek, "Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak, hastalarımıza en güncel ve yenilikçi tedavi yöntemlerini sunmaya devam ediyoruz. Bu ameliyat, beyin ve sinir cerrahisi alanında bölgemiz için önemli bir adım olmuştur. Emeği geçen tüm ekibimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ameliyatı gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Gürkan Uzun ise ameliyat ile hastadaki dokuya en az zararın verilerek tedavinin mümkün hale geldiğini vurguladı.

Uzun, kesi bölgesinin çok küçük olması nedeniyle ağrı, enfeksiyon ve iyileşme gibi konularda belirgin bir avantaj sağlandığına işaret ederek, operasyon sonrası hastanın kısa sürede günlük yaşantısına dönebildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Sağlık
