Meclis'e sunulan ücretsiz implant tedavisi için 2 şart var

Ağız ve diş sağlığı tedavilerinde önemli bir yer tutan implant uygulamalarının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaması, uzun süredir vatandaşların en sık dile getirdiği sorunlardan biri olarak öne çıkıyordu. Bu konuda hazırlanan yeni kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, implant tedavilerinin SGK kapsamına alınması amacıyla hazırladığı yasa teklifini Meclis'e iletti.

İKİ ŞARTLA KAPSAMA ALINACAK

Teklifin yasalaşması hâlinde, implant tedavilerinin SGK güvencesine girmesi için iki temel koşul aranacak. Buna göre implantların yerli üretim olması gerekecek ve SGK desteği en fazla 4 implant ile sınırlı tutulacak.

Kanun teklifinin gerekçesinde, özellikle artan emekli nüfusunun ağız ve diş sağlığı sorunları nedeniyle günlük yaşamda ciddi güçlükler yaşadığına dikkat çekildi. Ekonomik koşullar nedeniyle implant tedavisine erişimin zorlaştığı, bunun da beslenmeden genel sağlık durumuna kadar pek çok alanda olumsuz sonuçlar doğurduğu vurgulandı.

"GEREKLİ KAYNAKLARIMIZ DA VAR"

Teklifin mimarı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bilhassa emekli vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden daha geniş bir kapsamda yararlanabilmeleri için hamdolsun gerekli kaynaklarımız da var." ifadelerini kullandı. Özdemir, düzenlemenin tüm vatandaşları kapsayan bir iyileştirme hedeflediğini belirtti.