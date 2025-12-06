Haberler

Meclis'e sunulan ücretsiz implant tedavisi için 2 şart var

MHP, İmplant tedavisinin SGK kapsamına alınmasına yönelik kanun teklifini Meclis'e sunuldu. Düzenleme kabul edilirse yerli üretim şartı aranacak ve 4 implant ile sınırlı tutulacak.

Ağız ve diş sağlığı tedavilerinde önemli bir yer tutan implant uygulamalarının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaması, uzun süredir vatandaşların en sık dile getirdiği sorunlardan biri olarak öne çıkıyordu. Bu konuda hazırlanan yeni kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, implant tedavilerinin SGK kapsamına alınması amacıyla hazırladığı yasa teklifini Meclis'e iletti.

İKİ ŞARTLA KAPSAMA ALINACAK

Teklifin yasalaşması hâlinde, implant tedavilerinin SGK güvencesine girmesi için iki temel koşul aranacak. Buna göre implantların yerli üretim olması gerekecek ve SGK desteği en fazla 4 implant ile sınırlı tutulacak.

Kanun teklifinin gerekçesinde, özellikle artan emekli nüfusunun ağız ve diş sağlığı sorunları nedeniyle günlük yaşamda ciddi güçlükler yaşadığına dikkat çekildi. Ekonomik koşullar nedeniyle implant tedavisine erişimin zorlaştığı, bunun da beslenmeden genel sağlık durumuna kadar pek çok alanda olumsuz sonuçlar doğurduğu vurgulandı.

"GEREKLİ KAYNAKLARIMIZ DA VAR"

Teklifin mimarı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bilhassa emekli vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden daha geniş bir kapsamda yararlanabilmeleri için hamdolsun gerekli kaynaklarımız da var." ifadelerini kullandı. Özdemir, düzenlemenin tüm vatandaşları kapsayan bir iyileştirme hedeflediğini belirtti.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Sağlık
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıNur Zo:

Ya birazda bişeylere para verin herşeyinizmi beleş olacak,emekliyle empati yapın implant neyinize. Ben şahsım utanıyorum bu haberden.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSahi:

Mükemmel bir haber, müthiş bir hizmet olur

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZekeriya Arslan:

Mecliste sürekli et yemek için diş lazım milletvekillerimize; sizde makarna kemirmeye devam edin.......

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

yahu olmayacak duaya amin demeyin .

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKemal Kaya:

Dört implant ne işe yarayacak sekiz olmalı yaşlı adam dört implant taktırsa dişleri yerinde durmaz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
title
