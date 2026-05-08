Kanseri atlatan kadına karın dokusundan meme yapıldı

Afyonkarahisar'da karın bölgesindeki yağlanma nedeniyle hastaneye başvuran bir kadın, meme kanseri tedavisi sonrası karın dokusundan yeni bir meme oluşturulması için başarılı bir ameliyat geçirdi.

41 yaşındaki H.K. 10 yıl önce memesindeki sertliği fark edince Afyonkarahisar Devlet Hastanesine gitti. Kanser taramaları pozitif çıkan kadının sol memesi ameliyatla alındı.

Yıllar sonra karın bölgesindeki fazlalıklar nedeniyle Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Polikliniği'ne başvuran kadına, karnından alınacak dokuyla meme yapılabileceği anlatıldı.

Ekibiyle ameliyatı gerçekleştiren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Arif Yılmaz, AA muhabirine, meme kanseri tedavisinin ardından artık farklı yöntemlerin kullanılabildiğini söyledi.

Hastanın farklı bir gerekçeyle kendilerine başvurduğunu kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Hastanın karın bölgesindeki fazla dokuyu karın germe yapacağımıza damarlarıyla alıp meme oluşturabileceğimizi anlattım. Karın germede çıkarttığımız dokunun damarlarını kullanarak mikrocerrahi yöntemle göğüs bölgesindeki damarlara onarım yapıyoruz. Bu hastamızda da bu yöntemle ameliyatımızı yaptık. Hasta başka bir sebeple başvururken kendini daha mutlu şekilde hastaneden uğurlamış olduk. Başarılı olduk"

H.K. hastaneye basen ve karın bölgesindeki yağlanma nedeniyle gittiğini belirtti.

Doktorun, göğüs yapılabileceği fikrinin kendisini heyecanlandırdığını vurgulayan H.K, "Bu ameliyatı eşimle araştırdım. Operasyonu yaptırmamı istemeyen çok kişi oldu ama dinlemedim. Sonuç güzel oldu. İyi ki de yaptırmışım." dedi.

Kaynak: AA / Canan Tükelay
