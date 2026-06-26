Küçük Furkan kanseri yendi, arkadaşları sürpriz pastayla kutladı

Niğde'nin Ağcaşar köyünde bulunan Şehit Mustafa Memiş İlkokulu 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Furkan Gül; kanserle verdiği zorlu mücadeleyi kazanmasının ardından karne gününde unutamayacağı bir sürpriz yaşadı.

Sınıf öğretmeni ve arkadaşları, karne günü Furkan Gül için özel bir kutlama hazırladı. Üzerinde 'Bu savaşın kazananı sensin' yazılı pastayı kesen Furkan'ı öğretmeni ve arkadaşları sağlığına kavuştuğu için kutladı. Kutlamanın ardından okul bahçesine çıkan öğrenciler, Furkan'ın sağlığına kavuşmasını simgeleyen renkli balonları gökyüzüne bıraktı.

Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte arkadaşları; Furkan'ın sevincine ortak olurken, okul bahçesi umut ve mutluluk dolu görüntülere sahne oldu. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı