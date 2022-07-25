Kanser hastalığına karşı iyi gelen solucan keşfedildi

Anisakis simplex türü solucan, denizlerde yaşayan yutulduğunda insan bedeninde de hayatını sürdürebilen canlının kansere karşı kullanabileceği ortaya çıktı.

KANSERİN KOKUSUNU ALIYOR

Öte yandan A. simplex solucan kanserin kokusunu alabildiği ve hastalıklı dokulara yapıştığı görüldü. Bilim insanları da kanser hücrelerine solucanla doğrudan ulaşıp ulaşamayacağını merak ederek bir sistem geliştirdi.

SOLUCANA KANSER ÖNLEYİCİ MADDELER YÜKLENDİ

Bilim insanları solucana kanser önleyici maddeler yükledi. Bu maddeler solucanlar için zararlı olsa da ancak hidrojel zırh, solucanları koruyordu. Solucanların zırh sayesinde bu maddeleri taşıyarak kanser hücrelerini öldürebileceği belirlendi.