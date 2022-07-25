Kanser hastalığına karşı iyi gelen solucan keşfedildi
Haberler.com - Miray Kaya - Sağlık
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Japonya Osaka Üniversitesi'nden bilim insanları, kanserli hücrelere yeni bir çözüm geliştirdi. Hücrelere ilaç taşınması için solucanların hidrojel zırhlarla kaplanarak kullanabileceğini keşfetti. Yapılan deneylerde A. simplex isimli solucan türünün kanserli hücrelere yapışarak kanserli hücreleri öldürebileceği gözlemlendi.
Anisakis simplex türü solucan, denizlerde yaşayan yutulduğunda insan bedeninde de hayatını sürdürebilen canlının kansere karşı kullanabileceği ortaya çıktı.
KANSERİN KOKUSUNU ALIYOR
Öte yandan A. simplex solucan kanserin kokusunu alabildiği ve hastalıklı dokulara yapıştığı görüldü. Bilim insanları da kanser hücrelerine solucanla doğrudan ulaşıp ulaşamayacağını merak ederek bir sistem geliştirdi.
SOLUCANA KANSER ÖNLEYİCİ MADDELER YÜKLENDİ
Bilim insanları solucana kanser önleyici maddeler yükledi. Bu maddeler solucanlar için zararlı olsa da ancak hidrojel zırh, solucanları koruyordu. Solucanların zırh sayesinde bu maddeleri taşıyarak kanser hücrelerini öldürebileceği belirlendi.