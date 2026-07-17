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Bolu'da hazırlanan 1,4 milyon avroluk proje kanser tedavisinde "doz doğrulama" teknolojisini geliştirecek

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BAİBÜ koordinatörlüğünde hazırlanan ve Ufuk Avrupa Programı'ndan 1 milyon 442 bin 430 avro bütçe alan SURVIVOR projesi, kanser tedavisinde brakiterapi sırasında radyasyon dozunun gerçek zamanlı ve yüksek hassasiyetle haritalanmasını sağlayacak yeni nesil teknolojiler geliştirmeyi hedefliyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) koordinatörlüğünde hazırlanan ve Ufuk Avrupa Programı'ndan (Horizon Europe) destek almaya hak kazanan 1 milyon 442 bin 430 avro bütçeli proje, kanser tedavisinde radyasyon doğrulama teknolojilerine yönelik yeni nesil çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Yılmaz'ın koordinatörlüğünde yürütülecek "SURVIVOR" (Sustainable Ultra-miniaturized Radiation Verification System for Oncology and Radiotherapy) adlı proje, Avrupa Birliğince finanse edilen Ufuk Avrupa Programı Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) Personel Değişimi (Staff Exchanges) 2026 çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Avrupa Komisyonu değerlendirmesinde 100 üzerinden 94,20 puan alan proje, uluslararası araştırma ve inovasyon alanındaki yüksek başarı performansıyla dikkati çekti. Dört yıl sürecek proje kapsamında onkoloji ve radyoterapi uygulamalarında kritik öneme sahip doz doğrulama teknolojileri üzerine çalışmalar yürütülecek.

Araştırmada, mevcut sistemlerin ötesine geçen spintronik (dönüş tabanlı elektronik), ultra minyatürleştirilmiş ve pasif doz hafızalı yeni nesil radyasyon doğrulama sistemlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Geliştirilecek teknoloji sayesinde özellikle brakiterapi olarak bilinen vücut içi ışın tedavisi sırasında hastaya uygulanan radyasyon dozunun gerçek zamanlı ve yüksek hassasiyetle haritalandırılması, böylece tedavi süreçlerinde doğruluk oranının artırılması ve hasta güvenliğine katkı sağlanması hedefleniyor.

Toplam 48 ay sürecek proje, yalnızca teknoloji geliştirme çalışmalarını değil, araştırmacılar arasında uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımını da kapsıyor. Proje kapsamında farklı ülkelerden araştırmacılar karşılıklı olarak görev alacak, sensör teknolojileri, mikroelektronik, malzeme bilimi ve medikal fizik alanlarında disiplinler arası işbirliği güçlendirilecek.

BAİBÜ koordinatörlüğünde yürütülecek konsorsiyumda Türkiye, Portekiz, Macaristan, Azerbaycan ve Malezya'dan 8 kurum yer alıyor. Projede, BAİBÜ'nün yanı sıra İST Micro Sensör Teknolojileri AŞ, TED Üniversitesi, Malezya'dan Putra Üniversitesi, Portekiz'den Associaçao Deep Tech Lab, Macaristan'dan ELMEK Mozgasban Alapitvany, Azerbaycan'dan SETM Limited Liability Company ve Innovative Electronics and Detectors Limited Liability Company görev yapacak.

Uluslararası işbirliğini temel alan projeyle, BAİBÜ'nün Avrupa araştırma ekosistemindeki etkinliğinin artırılması, kanser tedavisinde kullanılan ileri teknolojilere yönelik yenilikçi çözümler geliştirilmesi ve bilimsel bilgi üretimine küresel ölçekte katkı sunulması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
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