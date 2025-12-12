Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay entübe edildi
Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Serkan Saka, kanser tedavisi göre Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın klinik durumunun ağırlaştığını ve entübe edildiğini açıkladı.
- Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay entübe edilerek solunum cihazına bağlandı.
- Gülşah Durbay'ın klinik durumu çoklu organ yetmezliği nedeniyle ağırlaştı.
- Gülşah Durbay kolon kanseri tedavisi görüyor ve 1 Aralık'tan beri Manisa Şehir Hastanesi'nde yatıyor.
Manisa Şehir Hastanesi, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın entübe edildiğini açıkladı.
Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören ve 1 Aralık tarihinden bu yana Manisa Şehir Hastanesi'nde yatan Başkan Gülşah Durbay'ın sağlık durumuyla ilgili Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka tarafından açıklama yapıldı.
"GÜLŞAH DURBAY ENTÜBE EDİLDİ"
Yapılan açıklamada, "Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın mevcut olan çoklu organ yetmezliği tablosu nedeniyle klinik durumu ağırlaşmış; bu kapsamda hastamız entübe edilerek solunum cihazına bağlanmıştır. Tedavisi yoğun bakım şartlarında sürdürülmektedir" denildi.
NE OLMUŞTU?
Kolon kanseri tedavisi gören Durbay, 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı.