Haberler

"Kanser Taramalarına Kısa Mesajla Davet" uygulamasının 3. etabı başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Kanser Taramalarına Kısa Mesajla Davet' uygulamasının 3. etabının başladığını duyurdu. Haziran sonuna kadar 99 milyon SMS gönderilerek erken teşhis ve tedavi başarısının artırılması hedefleniyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Kanser Taramalarına Kısa Mesajla Davet" uygulamasının 3. etabının başladığını duyurdu.

Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kanser taramalarında erken teşhisin gücüne inanıyor, vatandaşlarımıza dijital kanallarla ulaşmaya devam ediyoruz. 'Kanser Taramalarına Kısa Mesajla Davet' uygulamamızda 3. etabı başlattık. Kademeli olarak sürdürdüğümüz bu projeyle, haziran ayı sonuna kadar vatandaşlarımıza 99 milyon hatırlatma SMS'i ulaştırmış olacağız. Bu bilgilendirmeler sayesinde tarama başvurularında önemli bir artış yakaladık ve erken teşhisle tedavi başarı oranlarımızı yükselttik. Sağlıklı bir gelecek için; 30-65 yaş arası kadınları rahim ağzı kanseri, 40-69 yaş arası kadınları meme kanseri, 50-70 yaş arası tüm vatandaşlarımızı ise kalın bağırsak kanseri taramaları için Aile Sağlığı Merkezleri, KETEM ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimize davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 26 yaralı

Isparta’da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Çakar'dan olay iddia: Bahis soruşturmasındaki 4 milli futbolcunun isimlerinin baş harflerini verdi

Başları tehlikede: 4 milli futbolcunun isminin baş harflerini verdi
Paraguay basınından Türkiye için kızdıran yorum: Sözde güçlü takım

Paraguay'dan Türkiye için hadlerini aşan yorum
Herkes tatildeyken o durmuyor! Vedat Muriqi, çalışmalara başladı

Arkadaşları plajda keyif çatarken, o imza atar atmaz bakın ne yaptı
Mesai bitimi eve dönen işçilerin aracı kaza yaptı, 2 kişi hayatını kaybetti

İşten çıkıp yola koyuldular, eve dönemediler
Yüzlerce kilometre gelip evlilik teklifini özellikle İstanbul'da yaptı! Bu ismi tanımayan yok

Yüzlerce kilometre gelip evlilik teklifini özellikle İstanbul'da yaptı
Ünlü şarkıcı Ömer Danış'tan üzen haber: Ayak parmakları kesildi

90'lara damga vuran ünlü şarkıcıdan kahreden haber
Barış Alper'den ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık

Barış'tan ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık