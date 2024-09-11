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Kanser Hastaları ve Hekimler Lenfoma Farkındalığı İçin Bisiklet Sürdü

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Kanser hastaları ve hekimler, Atatürk Orman Çiftliği'nden Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kadar bisiklet sürerek lenf kanserine dikkat çekti. Etkinlik, 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü kapsamında düzenlendi.

Kanser hastaları ve hekimler, lenf kanserine (lenfoma) dikkati çekmek amacıyla Atatürk Orman Çiftliği'nden (AOÇ) Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kadar bisiklet sürdü.

"15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü" dolayısıyla kanser hastaları ve hekimler, "Lenfoma için pedalla" etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında, AOÇ Gazi Park'ta bir araya gelen katılımcılar bisikletleriyle Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kadar bisiklet sürdü.

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, lenfomanın erken teşhisinin mümkün ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirtti.

Altuntaş, lenfoma için obezite, sigara, alkol ve hareketsizliğin risk faktörü olduğuna dikkati çekerek, bunların kontrolüyle hastalığın önlenebileceğini aktardı.

Lenfoma belirtilerini aktaran Başhekim Altuntaş, "38 ve üzeri yüksek ateş, son 6 ayda yüzde 10'un üzerinde kilo kaybı, gece terlemesi, koltuk altı, boyun ve kasıklarda ele gelen bezeler, halsizlik, kaşıntı varsa doktorunuza başvurun, bu şekilde erken teşhis etmek mümkündür. Lenfoma, tamamen yok edilebilir bir kanser türü, erken evrede bazı lenfoma türlerinde yüzde 95'e varan başarı mümkün. Bu nedenle erken teşhisin altını çizmek istiyoruz. Günün sloganı olarak 'farkında ol, risk alma' diyoruz. Lenfomalı hastalara diyoruz ki 'tam doz ve tam sürede tedavilerinizi alın, tedavilerinizi aksatmayın.'" diye konuştu.

Fevzi Altuntaş, lenfoma hastalığında yeni tedavi yöntemleri için klinik çalışmaların yapılması gerektiğini belirterek, hastalara klinik araştırmalarında gönüllü olmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Sağlık

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