Kalp ve Akciğer Nakli Hastaları Futbol Maçında Buluştu

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp ve akciğer nakli olan hastalar ile doktorlar, organ bağışı farkındalığı için halı sahada futbol maçı yaptı. Organ nakli olan hastaların hayatlarına kaldıkları yerden devam ettiğine ve bağışlanan her organın ne kadar kıymetli olduğuna vurgu yapmak amacıyla gerçekleştirilen futbol maçı 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Penaltılara kalan maç, nakil olan hastaların doktorlara karşı 6-5 üstünlüğüyle sona erdi.

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp ve akciğer nakli olan hastalar ile doktorlar, organ bağışı farkındalığı için halı sahada futbol maçı yaptı.

"3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası" kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, hastanede kalp ve akciğer nakli olan hastalar ve operasyonu yapan doktorlar, Kartal'daki özel halı sahada futbol oynadı.

Organ nakli olan hastaların hayatlarına kaldıkları yerden devam ettiğine ve bağışlanan her organın ne kadar kıymetli olduğuna vurgu yapmak amacıyla gerçekleştirilen futbol maçı 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Penaltılara kalan maç, nakil olan hastaların doktorlara karşı 6-5 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol maçında oynayan Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en değerli organlar olan kalp ve akciğeri korumada egzersiz ve fiziki aktivitenin önemine değindi.

Bu sebeple hastanede çalışanlar arasında bir futbol turnuvası düzenlediklerini belirten Kırali, şöyle devam etti:

"Bunu 29 Eylül Dünya Kalp Günü'nde başlattık ve 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'yla sonlandırmak istedik. Turnuvanın final maçını gerçekleştirdik. Biz de kalp ve akciğer cerrahları olarak, kalp ve akciğer nakli yaptığımız hastalarımızla dostluk maçı yaptık. Amacımız, nakil sonrası hastalarımızın gayet zinde ve fiziksel kondisyonlarının yüksek olduğunu göstermek. Organ bağışının ne kadar işe yaradığını tüm toplumumuzun görmesini istedik. Tüm halkımızı organ bağışı kampanyasına katılmaya davet ediyoruz. Biliyorsunuz bir bağışçı 8 hastanın hayatını kurtarabiliyor."

Hastanenin Göğüs Cerrahisi ve Akciğer Nakli Uzmanı Prof. Dr. Erdal Taşçı da organ nakline tüm dünyada ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu konudaki farkındalığın artmasını ve insanların hayatlarına dokunabilmeyi umduklarını söyledi.

Nakil olanlardan organ bağışı çağrısı

Kalp nakli olan 17 yaşındaki Muhammed Karatepe, operasyonu gerçekleştiren doktorlara teşekkür ederek, "Organ bağışı çok hayat kurtarıyor. Organlarımız çöpe gitmesin. Bugün burada hocalarımla futbol sahasında buluştum. Çok mutlu ve huzurluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Akciğer nakli olan 39 yaşındaki Arda Uzun ise operasyonun 2 yıl önce yapıldığını anlatarak, "Bize bu fırsatı veren hocalarımıza, ekip arkadaşları ve koordinatörlerimize çok teşekkür ediyoruz. Herkesi organ bağışına davet ediyorum. 1 can, 8 cana can veriyor." ifadelerini kullandı.