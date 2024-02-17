Kalp hastası vatandaş ambulans uçakla Ankara'ya getirildi

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da yaşayan ve kalp yetersizliği bulunan vatandaşın Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalp yetersizliği nedeniyle ritim bozukluğu atakları yaşayan 68 yaşındaki hastamız Antalya'dan Uçak Ambulansla Türkiye'nin aritmi alanında öncü merkezlerinden biri olan Bilkent Şehir Hastanesi Aritmi kliniğine getirildi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Uçak Ambulanslarımız hayat için harekete geçmeye hazır" ifadelerini kullandı.