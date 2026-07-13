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Kalp hastası hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi

Kalp hastası hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi
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Malatya'nın Darende ilçesinde kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan 50 yaşındaki kadın, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan 50 yaşındaki kadın, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

M.A. (50) kalp rahatsızlığı nedeniyle Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanın ileri tetkik ve tedavisinin gerekli görülmesi üzerine Sağlık Bakanlığından hava ambulansı talep edildi. Darende'ye ulaşan hava ambulansına alınan hasta, Malatya'daki hastaneye sevk edildi. Hastanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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