Kalp Hastalarına Grip Aşısı Tavsiyesi

Güncelleme:
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gök, grip aşısının kalp hastaları için önemli bir önleyici tedbir olduğunu vurguladı ve bu hastaların aşılarını geciktirmemeleri gerektiğini belirtti.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gök, kalp hastalarına grip aşısı yaptırmaları önerisinde bulundu.

Doç. Dr. Gök, AA muhabirine havaların soğumasıyla grip ve benzeri solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını ve bu rahatsızlıkların kalp hastaları üzerinde ciddi komplikasyonlara neden olabildiğini ifade etti.

Kalp hastalığı olan kişiler için gribin sadece "bir soğuk algınlığı" olmadığına dikkati çeken Gök, grip aşısının kalp hastaları ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için etkili önleyici tedbirlerden olduğunu vurguladı.

Kalp hastalarının grip aşılarını geciktirmeden yapmaları uyarısında bulunan Gök, şunları kaydetti:

"Kış aylarına girerken grip aşılarının yaptırılması çok önemli. Özellikle kalp hastalarına ve yanında şeker, tansiyon gibi kronik hastalıkları olan bireylere grip aşısını öneriyoruz. Kalp hastalarının bağışıklık sistemi biraz zayıf oluyor. Bu yüzden gribe yakalanma ihtimalleri artıyor. Bazı hastalarımız gribi çok ağır geçirebiliyor. Gribin vücutta sebep olduğu yaygın iltihap, vücudumuzdaki huzursuz plak dediğimiz plak tiplerini aktive edebiliyor. Bu durum damarlarda çatlamaya neden olup kalp krizi riskini tetikleyebilir. O yüzden kalp hastalarına her yıl grip aşıları olmasını tavsiye ediyoruz."

Grip aşılarının içeriğinin her yıl değiştiğini hatırlatan Doç. Dr. Gök, "Her yıl hangi grip tipinin yaygın olduğu tespit ediliyor ve buna göre grip aşılarının içeriği değiştiriliyor. Ülkemize de her yıl yaygın olan varyanta göre bir aşı belirleniyor, risk grubundaki bireylere uygulanıyor." diye konuştu."

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Sağlık
