Kalp Damar Hastalıkları Ölüm Oranları 113 Kalp Merkeziyle Azalıyor

Kalp damar hastalıklarına bağlı ölümler 113 kalp merkeziyle en aza indiriliyor

ANKARA - Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Yüzbaşıoğlu, Türkiye'deki en önemli ölüm sebepleri arasında bulunan kalp rahatsızlıklarına bağlı ölümlerin en aza indirilebilmesi için 98'i erişkin ve 15'i pediatrik kalp merkezi olmak üzere toplamda 113 kalp merkezinin bakanlık bünyesinde hizmet verdiğinin altını çizdi.

Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Yüzbaşıoğlu, dünyada ve Türkiye'de kalp ve damar hastalıklarının toplum sağlığı üzerinde olan etkilerine dikkat çekmek amacıyla her yıl 14-20 Nisan arası kutlanan Kalp Sağlığı Haftasında, kalp sağlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yüzbaşıoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde yaklaşık 20 milyon kişinin kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklardan dolayı hayatını kaybettiğine vurgu yaptı.

Kalp rahatsızlıklarına bağlı ölümlerin Türkiye'deki en önemli ölüm sebepleri arasında yer aldığına dikkati çeken Yüzbaşıoğlu, "Aslında kalp ve damar hastalıkları dediğimiz zaman sadece yaşam değil, kaliteli bir yaşamını da temsil etmektedir. Bu sebeple Bakanlık, ilgili genelgeler kapsamında kalp sağlığı merkezleri açmaktadır. Bu merkezde kardiyologlar, kalp damar cerrahi uzmanları, alanında ilgili uzmanlar ve tüm ekipleriyle birlikte tüm vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Bu merkezler de en basit bir EKG'den ileri cerrahi girişimlere kadar dünya literatürüne uygun olarak tüm tedavi seçeneklerin yapılabildiği en güçlü merkezlerimizdir" diye konuştu.

Genel Müdür Yardımcısı Yüzbaşıoğlu, bakanlık bünyesinde 98 adet erişkin kalp merkezi ve 15 adet pediatrik kalp merkezi yer aldığını söyleyerek, "Burada yapılan işlemlere baktığımız zaman yılda yaklaşık olarak 580 binin üstünde bir anjiyografi yapılmaktadır. 41 binin üstünde açık ameliyatı, pediatrik açık cerrahi ise yaklaşık olarak 7 binin üstünde yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın tüm erişimine uygun, ileri tetkik ve tedavinin yapıldığı güncel literatüre uygun ve dünya ile entegre merkezlerdir" ifadelerini kullandı.

Kalp hastalıklarının yalnızca erişkinleri değil aynı zamanda kırılgan grup olarak bilinen çocukları da etkileyebildiğine dikkati çeken Yüzbaşıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuklar bizim geleceğimiz. Doğuştan meydana gelen hastalıkların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini biliyoruz. Ayrıca, sonradan kazanabilecekleri hastalıklar da yer almaktadır. Pediatrik kalp merkezlerimizde bu hastalıkların hepsine çözüm bulunabilmektedir. Dolayısıyla çocuklarımız için iyi bir gelecek için bir fırsattır."