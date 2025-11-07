Kalp Ağrısı Şikayetiyle Hastaneye Başvuran Yaşlı Hasta Ambulans Helikopterle Sevk Edildi

SAMSUN'un Terme ilçesinde kalp ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı hasta, yapılan muayene sonrası acil kalp pili takılması için ambulans helikopterle Samsun'a sevk edildi. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Terme Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kalp ağrısı şikayetiyle başvuran S.T. (73) adlı erkek hasta, burada Acil Servis Hekimi Dr. Senem Ülkü Bala tarafından yapılan muayene ve tetkikler sonrası, hastaya kalp pili takılmasına karar verildi. Ardından hasta, hastanenin bahçesine yeni yapılan helikopter acil iniş alanı üzerinden ambulans helikoptere bindirilerek Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Samsun'da tedavisi süren S.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hastamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, ambulans helikopterimizin Terme ve çevre ilçelerdeki hastalarımıza daha hızlı hizmet sunabilmesi imkanını veren helikopter acil iniş pistine katkılarından dolayı Terme Belediyemize ve hastane yönetimimize teşekkür ediyoruz" denildi.

Haber: Gökhan İÇKİLLİ – Kamera: Samsun