Haberler

Kalp Ağrısı Şikayetiyle Hastaneye Başvuran Yaşlı Hasta Ambulans Helikopterle Sevk Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde kalp ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 73 yaşındaki bir erkek hasta, acil kalp pili takılması için ambulans helikopterle Samsun'a sevk edildi. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

SAMSUN'un Terme ilçesinde kalp ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı hasta, yapılan muayene sonrası acil kalp pili takılması için ambulans helikopterle Samsun'a sevk edildi. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Terme Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kalp ağrısı şikayetiyle başvuran S.T. (73) adlı erkek hasta, burada Acil Servis Hekimi Dr. Senem Ülkü Bala tarafından yapılan muayene ve tetkikler sonrası, hastaya kalp pili takılmasına karar verildi. Ardından hasta, hastanenin bahçesine yeni yapılan helikopter acil iniş alanı üzerinden ambulans helikoptere bindirilerek Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Samsun'da tedavisi süren S.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hastamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, ambulans helikopterimizin Terme ve çevre ilçelerdeki hastalarımıza daha hızlı hizmet sunabilmesi imkanını veren helikopter acil iniş pistine katkılarından dolayı Terme Belediyemize ve hastane yönetimimize teşekkür ediyoruz" denildi.

Haber: Gökhan İÇKİLLİ – Kamera: Samsun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Q Yatırım Bankası'na tefecilik soruşturması! 3 yönetici gözaltında

Türkiye'nin dev yatırım bankasına soruşturma! 3 yönetici gözaltında
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.