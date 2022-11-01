Gaziantep'te kalbi duran genci babası kalp masajıyla hayata döndürdü

Gaziantep'te evde oturduğu esnada kalbi duran 26 yaşındaki Ali Gülşen mucize şekilde hayata tutundu. Babasının 30 dakika boyunca kalp masajı yaptığı genç bir süre sonra hayata döndü. Kalbi yeniden çalışan Ali Gülşen Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Gülşen tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

"BABASI 30 DAKİKA BOYUNCA KALP MASAJI YAPMIŞ"

İlk müdahalenin önemine dikkat çeken Gaziantep Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Gülseren Elay, Ali Gülşen'in nabzının atmadığını fark eden babasının beklemeden kalp masajı yaptığını belirtti. Elay,

"Hastanın daha önce de kalbi durmuş ve arkadaşının müdahalesiyle yeniden hayata tutunmuş. Babası, oğluna komşusunun da yardımını alarak hastaneye götürene kadar yaklaşık 30 dakika kalp masajı yapmış. Hasta, ilk götürüldüğü hastanede ventilatör cihazına bağlanmış. Daha sonra bizim hastanemize sevk edildi. 4 gün şuuru kapalı ventilatör cihazına bağlı bir şekilde çok yakın takip edildi. Hastamıza beyin fonksiyonlarını koruyucu tedavi dışında diğer sistemleri de koruyan ek tedaviler uygulandı. Bizler babanın müdahalesinin doğru ve etkin olması sebebiyle olumlu sonucu aldık. Babayı yaptığı müdahale nedeniyle tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.