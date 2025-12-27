Kalbi 4 dakika duran 85 yaşındaki hasta, kalp masajıyla hayata döndürüldü

Antalya'nın Akseki ilçesinde kalbi yaklaşık 4 dakika duran 85 yaşındaki Necip Aydın Hacıgüzeller, doktorların yaptığı kalp masajıyla hayata tutundu.

İlçede tarihi düğmeli evde yalnız yaşayan Necip Aydın Hacıgüzeller, pazar alışverişinden döndükten sonra evinin önünde göğüs ağrısı ve nefes darlığı yaşadı.

Evine girdikten sonra şikayetinin artması üzerine yakınları tarafından hastaneye götürülen Hacıgüzeller'in kalp krizi geçirdiği belirlendi.

İlaç tedavileri uygulanırken kalbi duran Hacıgüzeller'e, doktorlar hızlı bir şekilde kalp masajına başladı. Hacıgüzeller, yaklaşık 4 dakika sonra kalbinin tekrar çalışmasıyla hayata döndü.

Tedavisinin ardından evine dönen Hacıgüzeller, 15 gün sonra hastaneye giderek kendisini hayata döndüren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

"Allah'a şükür günümüz varmış"

Necip Aydın Hacıgüzeller, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazardan dönerken aniden göğsünde anlam veremediği bir ağrı hissettiğini söyledi.

Kendi kendine "kalp krizi" dediğini ifade eden Hacıgüzeller, "Eve gelip biraz dinlendim, sonra hastaneye geldim. Doktorlar müdahale etti. Kalbimin durduğunu, anjiyo sırasında konuşmaları duyunca öğrendim. Allah'a şükür günümüz varmış. Herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Acil serviste görevli Dr. Mehmet Emre Saraç da hastanın yaklaşık bir saat süren göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirtti.

Hastanın hemen EKG'sini çektiklerini ve kalp krizi geçirdiğini tespit ettiklerini dile getiren Saraç, şöyle konuştu:

"Kırmızı alana alarak anjiyo yapılabilmesi için sevk sürecini başlattık. Gerekli ilaç tedavileri uygulanırken hastanın bilinci kapandı ve nabzı durdu. Hızlı bir şekilde kalp masajına başladık ve başarılı bir müdahaleyle dördüncü dakikada nabzını tekrar aldık. Hastamızı stabil şekilde 112 ekiplerine teslim ederek sevkini sağladık. Sevk edildiği hastanede anjiyo yapıldı ve bir stent takıldı. Şu anki kontrollerinde genel durumu gayet iyi. Bugün de bizi ziyaret ederek çiçek getirdi, kendisine bu anlamlı hediyesi için teşekkür ediyoruz, bizleri çok mutlu etti."

Dr. Melih Akıdan ise hastanın hayata dönüşünün ve acil servis ekibinin müdahalesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.