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Kahramanmaraş'ta anne adaylarına koordinatör ebe desteği

Kahramanmaraş'ta anne adaylarına koordinatör ebe desteği
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Sağlık Bakanlığı'nın Normal Doğum Eylem Planı kapsamında hayata geçirilen Koordinatör Ebe uygulaması, Kahramanmaraş'ta başladı. 11 ilçede görevli ebeler, anne adaylarını telefon ve ev ziyaretleriyle takip ederek gebelik sürecinde rehberlik sağlıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından anne ve bebek sağlığının korunması, gebelik sürecinin daha bilinçli geçirilmesi ve normal doğumun teşvik edilmesi amacıyla yürütülen "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında hayata geçirilen Koordinatör Ebe uygulaması, Kahramanmaraş'ta da uygulanmaya başlandı.

"Her Gebeye Bir Ebe" vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışma kapsamında, Kahramanmaraş'ın 11 ilçesinde görev yapan deneyimli ebeler, anne adaylarının gebelik süreçlerini yakından takip ediyor. Özellikle ilk gebeliğini yaşayanlar ile gebeliğinin son üç ayına giren anne adaylarıyla iletişime geçen ebeler, telefon görüşmeleri ve ev ziyaretleri gerçekleştirerek süreç boyunca rehberlik ediyor.

Uygulama kapsamında anne adaylarının sağlık durumları, risk faktörleri, doğum planlamaları ve gebelik takip süreçleri düzenli olarak değerlendirilerek Sağlık Bakanlığı'nın ilgili sistemlerine kaydediliyor. Ayrıca anne adaylarına "Annelik Yolculuğu" mobil uygulaması tanıtılarak gebelik ve lohusalık dönemlerine ilişkin bilgilendirmeler yapılıyor. Koordinatör Ebe uygulamasıyla anne adaylarının gebelik sürecini daha bilinçli ve güvenli şekilde geçirmesi, doğuma hazırlık konusunda desteklenmesi ve normal doğuma yönelik farkındalığın artırılması hedefleniyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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