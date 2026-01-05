Kadın hastalıklarında erken tanı hayat kurtarıyor

Medicana Sivas Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ali Yanık, düzenli tarama testlerinin önemine dikkati çekerek, özellikle rahim ağzı kanserinde erken teşhisin tedavi başarısını artırdığını bildirdi.

Yanık, yazılı açıklamasında, dünya genelinde kadınları tehdit eden kanser türlerinin başında meme, kolorektal ve tiroid kanserlerinin geldiğini belirtti.

Bu kanserleri kadın genital kanserlerinin takip ettiğini belirten Yanık, "Kadın sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturan rahim ağzı, rahim içi ve yumurtalık kanserlerinde erken tanı hayati önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Rahim ağzı kanserinin erken evrede tespit edilmesinin tedavi başarısını tamamen etkilediğini vurgulayan Yanık, "Kadın kanserlerinin en önemli özelliklerinden biri, rahim ağzı kanserlerinde erken tanının mümkün olmasıdır. Erken tanı konulduğunda bu hastalık tedavi edilebilir. Az gelişmiş ülkelerde en sık görülen kadın kanseri rahim ağzı kanseridir. Gelişmiş ülkelerde ise rahim içi kanserleri daha yaygındır. Rahim ağzı kanserinde taramayı smear ve HPV testleriyle sağlıyoruz. 30 yaşından sonra HPV testini 5 yılda bir, smear testini ise 3 yılda bir yaptırmak büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

HPV testinin pozitif çıkmasının kanserle eş anlamlı olmadığına dikkati çeken Yanık, testi pozitif çıkan kişilerin hemen panik olmaması gerektiğini belirtti.

Vücudun bağışıklık sisteminin bu virüsü genellikle 16 ila 36 ay arasında temizlediğini aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"HPV testi pozitif hastaların yalnızca yüzde 1,3'ünde ilerleme gözlenir. Kanser öncüsü lezyonlar genellikle 10 yılda, kanser ise ortalama 15 yılda gelişir. Bu dönemde yapılan erken tanı ile basit cerrahi yöntemlerle yüzde yüz tedavi mümkündür. Ancak ileri evrelerde başarı oranı düşmektedir. Kanserden korunmanın en önemli yolu, tarama testlerini ihmal etmemektir. Sağlıklı beslenin, obeziteyle mücadele edin, sigaradan uzak durun. Her yıl jinekolojik muayenenizi yaptırın, smear testinizi aldırın ve düzenli aralıklarla HPV taraması yaptırın ve HPV aşısı olun. Unutmayın, erken tanı rahim ağzı kanserinde ve diğer kanserlerde çok önemlidir. Erken tanı, kanserden kurtulmak için en önemli basamaktır."