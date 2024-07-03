Japonya'da kırmızı maya pirinci içeren ilaç takviyesi alan 500 kişi hastanelik oldu

Japonya Sağlık Bakanlığı,günü yaptığı açıklamada, kırmızı maya pirinci içeren sağlık takviyeleri kullanan yaklaşık 500 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

İLAÇ DAHA ÖNCE ÖLÜMLERE SEBEP OLDU

Bu takviyeler, Kobayashi İlaç Şirketi tarafından üretilen ve kolesterol düşürmeye yardımcı olduğu iddia edilen ürünlerdir. Mart ayında beş ölümle bağlantılı oldukları tespit edilmiş ve soruşturmaya konu olmuşlardır. Takviyelerin içeriğinde Monascus purpureus adlı kırmızı küf bulunan beni koji bulunmaktadır.

Ölüm nedenleri net olarak belirlenmemiş olmakla birlikte, Nisan ayında Sağlık ve Refah Bakanlığı, "beni koji'nin bu durumda etkili olabileceğini" belirtmiştir.

Japan Times'ın haberine göre, Pazar günü itibarıyla 492 kişi hastaneye kaldırılmış, bunlardan 291'i böbrek hastalıklarıyla ilgili sorunlar yaşamıştır.

Kobayashi, Osaka merkezli bir şirket olup yıllardır beni koji ürünleri üretmektedir. Ancak, 2023 yılında üretilen takviyelerde potansiyel olarak zararlı puberulik asit bulunduğunu tespit etmiştir.

Şirket, doktor reçetesi olmaksızın satın alınabilen bu takviyeleri geri toplamış ve durumu soruşturma başlatmıştır.