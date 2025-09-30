İzmir Şehir Hastanesi'nde İhtiyaç Sahibi Hastalar İçin Sosyal Market Kuruldu

İZMİR Şehir Hastanesi'nde yatan ihtiyaç sahibi hastalara yönelik bağışçılar aracılığıyla gelen iç çamaşırı, terlik, hijyen ürünleri, kıyafet, bebek bezi ve maması, oyuncak gibi malzemelerin ücretsiz temini için 'sosyal market' kuruldu. Hastaların talepleri doğrultusunda ücretsiz olarak ihtiyaçlarını giderdiklerini belirten Başhekim Prof. Dr. Orhan Gökalp, "Bu projemiz, gönüllülük esasına tabi. Yardımcı olmak isteyen kurum ve kuruluşlar var. Buranın tedarikini sağlamakta zorlanmıyoruz. Türk milletinin ne kadar yardımsever olduğunu görüyoruz" dedi.

İzmir Şehir Hastanesi yetkilileri, ihtiyaç sahibi hastaların sosyal yönden de desteklenerek tedavi süreçlerine olumlu katkı sağlanması için harekete geçti. Yapılan çalışmayla bağışçılar aracılığıyla gelen iç çamaşırı, terlik, hijyen ürünleri, kıyafet, bebek kıyafetleri, bebek bezi ve maması, oyuncak gibi malzemelerin ücretsiz temini için sosyal market kuruldu. Hastanın bakımını ve tedavisini üstlenen sağlık personelleri, hastanın ihtiyaçları doğrultusunda talep formu oluşturuyor. Bu form, sosyal market birimine iletiliyor. Hasta adına çıkış yapılan malzemeler, sağlık profesyonellerine teslim edilip vatandaşa ulaştırılıyor. İzmir Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Orhan Gökalp'in yakından takip ettiği süreçte bugüne kadar 350'den fazla hasta sosyal market imkanlarından faydalandı ve binlerce malzemenin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı kaydedildi.

'BAĞIŞ USULÜYLE İLERLEYEN BİR SİSTEM'

Hastanenin Ekim 2023 yılında açıldığını söyleyen Prof. Dr. Gökalp, "2 bin 250 yatak kapasiteli, çok büyük bir hastane. Günlük 15 bin vatandaşımıza ayakta hizmet veriyoruz. Hizmetimizin önemli büyük bir kısmını, yatarak tedavi ettiğimiz özellikli hastalarımız oluşturuyor. Çok yüksek oranda doluluk yatak oranına sahibiz. Bu hastalarımızı hastanemizde iyi otelcilik hizmetlerimizle, iyi tıbbi uygulamalarla misafir ediyoruz. Açıldığımız günden beri bir ihtiyaç hasıl oldu. Devlet hastanesi olarak hastalarımızın her şeyiyle ilgilenmek durumunda kalıyoruz. İhtiyaç sahibi hastalarımız olabiliyor. Ne yapabileceğimizi düşündük. Sosyal market oluşturmaya karar verdik. Ardından hastalarımızın ihtiyaçlarını çıkardık. Bir sistem kurulması gerekiyordu. Çünkü bunlar sınırsız kaynaklar değil. Bağış usulüyle ilerleyen bir sistem. İlk olarak bazı ihtiyaçları hastane içerisinden temin ettik. Depo oluşturup bunları istifledik. İhtiyacı olan hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hastanın talebi üzerine sorumlu hemşiremiz hastaya ihtiyacını ücretsiz sunuyor. Stoklarımız eksildikçe bağışçılarımız veya hastane personelimizin katkılarıyla ihtiyaçları gidermeye devam ediyoruz" diye konuştu.

'PROJEMİZ, GÖNÜLLÜLÜK ESASINA TABİ'

Hastaların ilk kez böyle bir uygulamayla karşılaştıklarını söylediklerini ifade eden Prof. Dr. Orhan Gökalp, "Gerekirse sağlık çalışanları kendi cebinden parasını verir, hastanın ihtiyacını giderir. Çünkü bu insani bir konu. Ancak 'sosyal market' sistemi gibi bir organizasyon, sanırım hastanemizde bir ilk. Türkiye genelinde başka bir yerde duymadım. Devletimiz çok güçlü. İyi bir sağlık hizmeti veriyoruz. Standartlarımız yüksek. İnsan ayırt etmeksizin tüm vatandaşlarımız sağlık hizmetinden faydalanıyor. Bu projemiz, gönüllülük esasına tabi. Yardımcı olmak isteyen kurum ve kuruluşlar var. Buranın tedarikini sağlamakta zorlanmıyoruz. Türk milletinin ne kadar yardımsever olduğunu görüyoruz. İllaki büyük afetlere gerek yok. Normal zamanda da insanımız yardımsever" ifadelerini kullandı.